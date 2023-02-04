Шесть пациентов перевезены из Нагорного Карабаха в Армению

04 февраля 2023, 15:44

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста сегодня перевезли по Лачинскому коридору в Армению шестерых пациентов, нуждающихся в специализированной помощи.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские активисты, заблокировавшие Лачинский коридор, пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 2 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 66 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 55-е сутки.

Из Нагорного Карабаха вывезены еще шесть пациентов, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК Зара Аматуни. По ее словам, пациенты доставлены в медцентры Армении, информирует сегодня "Арменпресс".

Ранее азербайджанское агентство АПА сообщило, что грузовик и семь легковых автомобилей МККК сегодня "беспрепятственно проехали через территорию проведения акции" из Ханкенди 1 .

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