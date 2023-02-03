Возобновлено движение по Военно-Грузинской дороге

03 февраля 2023, 18:56

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МЧС по Северной Осетии разрешило движение всех типов машин по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 января из-за ухудшения погоды было приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Это ограничение было отменено на следующий день. Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" вновь был запрещен в связи с непогодой сегодня утром.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 18:00 мск 3 февраля", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха -7 градусов. В ночь на 4 февраля снегопад продолжится, температура понизится до -8. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.