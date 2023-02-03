Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

03 февраля 2023, 09:40

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" запрещен в связи с непогодой, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 января из-за ухудшения погоды было приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Это ограничение было отменено на следующий день.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией закрыт для всех видов автотранспорта из-за непогоды и невозможности обеспечить безопасный проезд, пишет со ссылкой на МЧС Северной Осетии "Новости-Армения".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 09.30 мск на пункте пропуска на въезде в Россию из Грузию видна снегоуборочная техника, других машин нет. На пропускном пункте в сторону Грузии видна одна легковая машина. Изображение с камер на самой дороге отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда идет снег, ветер скоростью 3 метра в секунду, температура воздуха -7 градусов. В ночь на 4 февраля снегопад продолжится, температура понизится до -8. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.