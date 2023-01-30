Возобновлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

30 января 2023, 12:00

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Отменено ограничение на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, которое было введено ранее из-за ухудшения погоды, сообщили спасатели.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 января из-за ухудшения погоды было приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Сняты ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии. "Разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в обоих направлениях с 09.30 [мск]", – информировало ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 12.00 мск на пункте пропуска на въезде в Россию из Грузию скопились грузовики. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, которая идет к этому КПП, отсутствует.

На КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, стоят несколько грузовиков и легковых автомобилей. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому пункту пропуска, также отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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