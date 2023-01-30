Ограничен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

30 января 2023, 06:16

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В связи с плохой погодой в Грузии приостановлено движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в связи с ухудшением погоды в Грузии был закрыт участок Военно-Грузинской дороги для проезда большегрузов, вечером на пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось не менее 615 грузовых автомобилей. Дорога была открыта только на следующий день, 10 января.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла".

На участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии от Владикавказа до Ларса с вечера 29 января приостановлено движение большегрузного транспорта в связи с ухудшением погодных условий в Грузии, сообщило МЧС России по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 04.30 мск сегодня, 30 января на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте скопилось несколько большегрузов. Камера, показывающая ситуацию на дороге, выключена. На въезде в Грузию грузовых автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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