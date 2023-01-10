Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

10 января 2023, 11:48

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Военно-Грузинская дорога открыта сегодня с утра для всех видов транспорта, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в связи с ухудшением погоды в Грузии был закрыт участок Военно-Грузинской дороги для проезда большегрузов, на вечер на пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось не менее 615 грузовых автомобилей. Кроме того, снегопад осложнил движение автотранспорта на многих трассах Грузии, в том числе на участке Коби - Гудаури Военно-Грузинской дороги.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла".

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге возобновлено, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 10:45 мск 10 января", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 11:40 мск на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте машин нет. Камера, показывающая ситуацию на дороге, выключена. На въезде в Грузию видна очередь из фур, скопление грузового транспорта наблюдается и на самом КПП. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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