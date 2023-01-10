Ограничения введены на нескольких дорогах Грузии из-за непогоды

10 января 2023, 05:54

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Снегопад осложнил движение автотранспорта на многих трассах Грузии. Специальные режимы введены на участке Коби - Гудаури Военно-Грузинской дороги, перевале Накерала, трассе между Гомбори и Телави и в горах Аджарии.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в связи с ухудшением погоды в Грузии был закрыт участок Военно-Грузинской дороги для проезд большегрузов, на вечер на пункте пропуска "Верхний Ларс" скопилось не менее 615 грузовых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла".

Практически не всех дорогах Грузии из-за непогоды осложнено движение автотранспорта. На участке Коби - Гудаури Военно-Грузинской дороги в связи с опасностью схода лавин действует специальный режим, передает "Рустави 2".

Аналогичный режим введен на участке дороги в Сванетии из-за интенсивного снега. Запрещено движение грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами по перевалу Накерала.

Снежный покров на дороге, соединяющей Гомбори и Телави, достигает почти полуметра. Там были введены специальные ограничения. Из-за обледенения дороги передвижение как легковых, так и грузовых автомобилей запрещено. Специальные техники для очистки дороги работают непрерывно в течение 24 часов.

Обильные осадки создали проблемы в Телави. Работа муниципального транспорта была приостановлена на весь день 9 января.

Снег и в горной Аджарии. В муниципалитете Хуло снежный покров достиг 80 сантиметров. Осадки создали проблемы для местных жителей. Были повреждены линии электропередач, затруднено передвижение по сельским дорогам, передает "Аджара ТВ".

До курорта "Годердзи" можно добраться только на внедорожниках.

Снег идет и в столице Грузии. По данным мэрии Тбилиси, для очистки дорог использовано около 200 тонн технической соли.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 05.20 мск на въезде в Россию из Грузии стоят несколько микроавтобусов. На дороге к пункту пропуска со стороны России видна очередь грузовых автомобилей. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда ясная погода при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 11 января также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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