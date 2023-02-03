Силовики потребовали от родных Аршака Макичяна за три дня покинуть Россию

03 февраля 2023, 12:12

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МВД обязало родственников уроженца Армении, лишенного российского гражданства активиста Аршака Макичяна покинуть страну в течение трех дней. Отец и два брата Макичяна получили постановления о запрете на въезд в Россию, сообщил сам активист.

Как писал "Кавказский узел", суд в Московской области в ноябре 2022 года лишил активиста Аршака Макичяна, который является уроженцем Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства, и что стал жертвой давления из-за оппозиционных взглядов и регулярного участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком Макичяном гражданства России были лишены его два брата и отец.

Сотрудники МВД выдали постановления о запрете на въезд в Россию отцу и двум братьям активиста Аршака Макичяна, которых через суд лишили российского гражданства. Ведомство обязало их покинуть страну в течение трех дней. "Три дня, чтобы покинуть Россию навсегда", - написал Макичян на своей странице в соцсети. В его профиле в этой соцсети указано: "лишен моего единственного гражданства российским государством, в настоящее время в Берлине".

В уведомлениях не был указан срок, до которого будет действовать запрет, сказал юрист Максим Оленичев. По его словам, в документах также говорилось, что решение о запрете на въезд для Макичянов приняло ФСБ. "Это также нарушение порядка информирования заявителя, так как информировать должен только орган, который принял решение", - процитировала Оленичева "Медиазона"** 2 февраля.

Правозащитники собираются отправить в ФСБ адвокатские запросы из-за нарушений, отметил Оленичев.

Семья активиста Аршака Макичяна уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны, когда ему был один год. Он получил гражданство в 2004 году и учился в Московской консерватории на скрипача. Макичян активно участвовал в экологическом движении, выходя на одиночные пикеты каждую пятницу. В прошлом году он также участвовал в пацифистских акциях. Активист уехал из страны после того, как был задержан перед очередной акцией протеста. Его отца 1 февраля на выходе из Московского областного суда задержали полицейские из-за претензий к его российскому паспорту. В то же отделение из Москвы привезли его брата, которого не было на заседании, пишет издание.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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