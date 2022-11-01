Уроженец Армении лишен гражданства России после акций протеста

01 ноября 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Московской области лишил активиста Аршака Макичяна, который является уроженцем Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства, и что стал жертвой давления из-за оппозиционных взглядов и регулярного участия в акциях протеста.

Шатурский городской суд Московской области лишил гражданства России активиста экологического движения Fridays for Future Аршака Макичяна. По мнению активиста, он был лишен единственного гражданства из-за активизма и оппозиционных взглядов и убеждений. Макичян активно участвовал в движении Fridays for Future, основательницей которого является шведская экологическая активистка Грета Тунберг. Макичян выходил на пикеты каждую пятницу, а 24 февраля, в день начала спецоперации российских войск на Украине, провел пацифистскую акцию. На следующий день он был задержан, информировала 31 октября "Медиазона"*.

Вместе с Аршаком Макичяном гражданства России были лишены его два брата и отец. Ранее, 6 июня, стало известно, что с требованием об этом в суд обратилась прокуратура, сотрудники которой сочли, что при подаче заявления Макичяном и его родственниками были предоставлены "заведомо ложные сведения".

По словам Аршака Макичяна, его семья уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны. Активист жил в России с возраста одного года, российское гражданство он получил в 2004 году.

По словам юриста Максима Оленичева, сотрудники миграционного ведомства потеряли ключевые документы, на основании которых Макичян получил гражданство, а ответственность за это возложили не на них, а на активиста.

Дело против Аршака Макичяна и его братьев – Армена Макичяна, Гагика Макичяна, а также отца – Артура Макичяна, поступило в Шатурский городской суд 17 мая. Заседания по нему проводились 20 и 24 октября, а решение было принято 28 октября, следует из информации, размещенной в картотеке на сайте суда.

Напомним, после начала спецоперации на Украине ряд активистов регионов юга России пожаловались на давление и угрозы. В частности, 23 июня неизвестные оставили надпись с угрозами на двери квартиры пацифиста Сергея Медведева в Волгограде.

28 октября имя краснодарского адвоката Михаила Беньяша** появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список было указано "осуществление политической деятельности", а источником финансирования названа Украина. 31 октября адвокат заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение его имени в реестр физлиц-иноагентов.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функцию иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.