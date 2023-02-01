Более 20 тысяч жителей Дагестана остались без энергоснабжения

01 февраля 2023, 12:40

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Электроснабжение прервано в Каспийске после аварии, сообщили в Минэнерго Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана с 11 января массово жаловались в соцсетях на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после этого подача электроэнергии была восстановлена. 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января, но сделано это было лишь 19 января. Власти пообещали, что отключения электричества прекратятся после 27 января.

Специалисты сегодня восстанавливают электроснабжение в городе Каспийск, прерванное из-за технологических нарушений, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"Из-за технологического нарушения на подстанции 110 кВ "Каспийская ТЭЦ" без электричества остались свыше 20 тысяч потребителей в городе Каспийске", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северный Кавказ", технологические нарушения сегодня утром произошли на энергообъектах нескольких территориальных сетевых компаний, работающих в Каспийске. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить сегодня, уточнили в Минэнерго.

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