Власти Махачкалы назвали сроки прекращения веерных отключений электричества

24 января 2023, 11:00

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Новый трансформатор будет доставлен в Махачкалу взамен вышедшего из строя после аварии на подстанции. Ремонтные работы планируется завершить 27 января.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана с 11 января массово жалуются в соцсетях на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после акции протеста подача электроэнергии была восстановлена. 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Им был организован подвоз воды. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января, но сделано это было лишь 19 января. Житель Буйнакска Исламутдин Юсупов, который публиковал в соцсети призывы участвовать в акциях протеста против регулярных отключений электроэнергии, был приговорен к четырем месяцам ограничения свободы.

В Махачкалу будет доставлен новый постоянный трансформатор мощностью 25 МВт. Он заменит вышедший из строя после аварии на подстанции, из-за которой часть населения города остается без электричества. Ремонтные работы планируется завершить 27 января, тогда же будет возобновлена подача электроэнергии, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Администрацией Кировского района Махачкалы проведены подготовительные работы на подстанции "Махачкала-110", чтобы новый трансформатор, вес которого составляет 64 тонны, мог быть завезен на территорию подстанции. Веерные отключения в столице продолжатся до завершения монтажных работ, ориентировочно, по данным "Дагэнерго", уже в пятницу (27 января) все абоненты будут полностью запитаны", - цитирует пресс-службу информагентство "Это Кавказ".

Школы и детсады, расположенные в зоне отключения, сейчас обеспечиваются электричеством за счет генераторов, добавили в пресс-службе.

Ранее мэрия сообщила, что закупила пять дизельных генераторов высокой мощности для обеспечения альтернативного энергоснабжения.

"Генераторы поступили к нам из Краснодара для того, чтобы использовать в случае длительных перебоев на социальных объектах города. 5 установок мощностью по 37,5 кВТ рассчитаны на 8-10 часов беспрерывной работы. Гарантия производителя 1 год. Мы будем устанавливать их на наиболее проблемных местах там, где нужно обеспечить альтернативное энергоснабжение при длительных авариях", - сказал замначальника УЖКХ Махачкалы Мурад Абдулаев, слова которого приведены в сообщении на сайте мэрии, опубликованном 18 января.

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