Житель Буйнакска осужден за призывы к протестам

24 января 2023, 02:56

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К четырем месяцам ограничения свободы приговорен житель Буйнакска Исламутдин Юсупов, который публиковал в соцсети призывы участвовать в акциях протеста против регулярных отключений электроэнергии.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана с 11 января массово жалуются в соцсетях на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после акции протеста подача электроэнергии была восстановлена. 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Им был организован подвоз воды. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января, но сделано это было лишь 19 января.

Жителю Дагестана Исламутдину Юсупову вынесен приговор за призывы к протестам из-за регулярных отключений электроэнергии, пишет 23 января "ОВД-Инфо"*.

В карточке на сайте Буйнакского городского суда сказано, что Юсупов опубликовал призывы выйти на улицу в соцсети Instagram**. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами).

"Юсупов И.К. согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, и до назначения судебного заседания заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих вину, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства и регистрации, инвалидность второй группы и возраст подсудимого. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Юсупову запрещено менять постоянное место жительства без уведомления, выезжать за пределы Буйнакска, посещать массовые и иные мероприятия.

Комментариями Исламутдина Юсупова по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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