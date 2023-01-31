Сослан Тедеев. Cкриншот https://t.me/prigorodny_rayon/1431

31 января 2023, 15:47

Житель Северной Осетии убит на Украине

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Сослан Тедеев погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 133 уроженцев Северной Осетии. 

"Кавказский узел" писал, что  Ибрагим Джимиев стал 132-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сослан Тедеев погиб в ходе  военной операции на Украине, сообщила поздно вечером 30 января администрация Пригородного района в своем Telegram-канале.

Сослан Тедеев - уроженец села Камбилеевское, ему было 32 года, сообщил 29 января Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 133 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.40 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 1272 жителей юга России, в том числе 745 жителей СКФО и 527 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из дагестанского села погиб на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Власти Камышина сообщили о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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