25 января 2023, 07:40

Уроженец Пригородного района погиб на Украине

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Сослан Гутиев погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 127 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 23 января администрация Моздокского района сообщила о гибели уроженца станицы Терской Александра Горбунова. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель в боевых действиях не менее 126 уроженцев Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб "при исполнении воинского долга" уроженец Пригородного района Сослан Гутиев, написал 24 января в своем телеграм-канале глава района Алан Гаглоев. Подробностей службы и гибели Гутиева чиновник не сообщил.

Администрация муниципалитета в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив его другой информацией.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 127 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Ростовские власти подтвердили гибель полковника российской армии на Украине", "Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель военного из Адыгеи в ходе спецоперации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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