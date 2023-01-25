Уроженец Пригородного района погиб на Украине

25 января 2023, 07:40

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Сослан Гутиев погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Пригородного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 127 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 23 января администрация Моздокского района сообщила о гибели уроженца станицы Терской Александра Горбунова. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель в боевых действиях не менее 126 уроженцев Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб "при исполнении воинского долга" уроженец Пригородного района Сослан Гутиев, написал 24 января в своем телеграм-канале глава района Алан Гаглоев. Подробностей службы и гибели Гутиева чиновник не сообщил.

Администрация муниципалитета в своем телеграм-канале сделала репост этой публикации, не дополнив его другой информацией.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 127 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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