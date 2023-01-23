Житель Северной Осетии погиб на Украине

23 января 2023, 20:49

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Александр Горбунов из Северной Осетии погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 126 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Татров стал 125-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец станицы Терская Александр Горбунов, ему было 25 лет, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале .

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 126 жителей Северной Осетии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.25 мск 23 января сообщили о гибели на Украине не менее 1226 жителей юга России, в том числе 723 жителей СКФО и 503 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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