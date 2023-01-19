Администрация Правобережного района сообщила о гибели военного на Украине

19 января 2023, 01:43

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Руслан Татров погиб на Украине, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 125 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащий Эльбрус Туаев стал 124-м уроженцем Северной Осетии гибель которого на Украине подтвердили власти.

В ходе военной операции на Украине погиб житель селения Новый Батако Руслан Татров, сообщила 18 января администрация Правобережного райна.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 125 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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