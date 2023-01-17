Эльбрус Туаев. Фото: s.e-osetia.ru

17 января 2023, 15:31

Житель Северной Осетии убит на Украине

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Военнослужащий Эльбрус Туаев погиб на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 124 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Гусов и Георгий Джигкаев погибли в ходе военной операции,  а общее число уроженцев Северной Осетии, гибель которых подтвердили власти, достигло 123.

Боец батальона "Алания" Эльбрус Туаев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Пригородного района Алан Гаглоев в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 124 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два уроженца Северной Осетии погибли в военной операции", "Администрация Пригородного района сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Астрахани погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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