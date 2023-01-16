Два уроженца Северной Осетии погибли в военной операции

16 января 2023, 15:41

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Дмитрий Гусов и Георгий Джигкаев погибли в боевых действиях, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 123 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", администрация Пригородного района сообщила, что в военной операции погиб уроженец села Чермен Хетаг Боцоев. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 121 жителя Северной Осетии.

Уроженец Моздока Дмитрий Гусов, 1987 года рождения, погиб "при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. Подробности службы и гибели Гусова в публикации не приведены.

Глава Пригородного района Алан Гаглоев сегодня сообщил о гибели Георгия Джигкаева. Уроженец Пригородного района погиб "при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине", говорится в публикации в телеграм-канале чиновника.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 123 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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