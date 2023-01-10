Военный из Северной Осетии погиб на Украине

10 января 2023, 06:50

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Военнослужащий Хетаг Боцоев погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 121 военного из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 января стало известно о гибели на Украине жителя Пригородного района Аслана Джаджиева. Он стал по меньшей мере 120 военнослужащим из Северной Осетии, чью гибель в ходе спецоперации подтвердили власти.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб военный из села Чермен в Пригородном районе Хетаг Боцоев, сообщил информационно-аналитический портал "Крылья ТВ" со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 121 военнослужащего из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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