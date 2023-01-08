Администрация Пригородного района сообщила о гибели военного на Украине

08 января 2023, 06:42

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Военнослужащий Аслан Джаджиев погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 120 военных из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли Михаил Котолов, Альберт Абаев, Равиль Хасаов и Ремик Каджаев. На эту дату власти подтвердили гибель в ходе спецоперации как минимум 119 военных из Северной Осетии.

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб военный из села Сунжа в Пригородном районе Северной Осетии Аслан Джаджиев, сообщил 7 января информационный портал "Крылья TV" со ссылкой на пресс-службу администрации Пригородного района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 120 военнослужащих из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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