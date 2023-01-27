Керченская переправа. Фото: Solundir https://ru.wikipedia.org

27 января 2023, 13:45

Работа Керченской переправы возобновлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Керченская паромная переправа, закрытая из-за тумана, возобновила работу.

Как писал "Кавказский узел", работа Керченской паромной переправы была приостановлена сегодня утром из-за тумана, в очереди со стороны Краснодарского края скопилось 173 машины.

Керченская паромная переправа в пятницу возобновила работу, сообщили в управлении МЧС по Крыму. "По состоянию на 12:10 (мск) 27 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

До открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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