27 января 2023, 11:55

Очередь из 173 машин образовалась на Керченской переправе

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Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана, в очереди со стороны Краснодарского края ожидают 173 машины.

За минувшие сутки паромы перевезли из Краснодарского края в Крым 163 автомобиля и 204 пассажира. Сегодня утром переправа приостановила работу из-за сильного тумана в районе пролива, сообщи оперативный штаб Кубани.

"На накопительной парковке в поселке Ильич в очереди находятся 173 транспортных средства. В основном грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - сказано в сообщении в Telegram-канале штаба.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Тамани переменная облачность без осадков при температуре +4 градуса, ветер скоростью 4 метра в секунду. Вечером температура снизится до +2, скорость ветра - до 3 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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