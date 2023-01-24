Стали известны подробности дела краснодарца Кривошеева

24 января 2023, 10:11

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Советский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Никиту Кривошееву, признав, что опубликованный им в соцсети пост дискредитировал российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 января стало известно, что житель Краснодара Никита Кривошеев оштрафован по статье о дискредитации российской армии. При этом подробностей по делу не сообщалось.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, её регламентирует статья 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По версии следствия, 14 декабря 2022 года при мониторинге интернета силовики обнаружили на личной странице жителя Краснодара Никиты Кривошеева в соцсети публикацию, содержание которой, по их мнению, дискредитировало российских военных. После этого они составили протокол.

"В судебном заседании Кривошеев Н.О. вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся. Пояснил, что страница его заблокирована", – сообщил 23 января на своем сайте Советский районный суд Краснодара.

Суд согласился с силовиками, что пост краснодарца в соцсети дискредитировал военных. "Признать Кривошеева Н. О. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей", – приведена в сообщении цитата из решения суда.

Комментариев от Кривошеева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января стало известно, что Славянский районный суд Краснодарского края оштрафовал за дискредитацию военных местного жителя Константина Золотарева.

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