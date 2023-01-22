Трое раненных при стрельбе в Сагареджо остаются в больнице

22 января 2023, 12:58

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Еще один раненный при стрельбе в Сагареджо отпущен на амбулаторное лечение, в стационаре остаются трое пострадавших, сообщил сегодня директор медцентра.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января состояние двух раненых улучшилось после операций в клиниках Geo Hospital и "Кавказский медицинский центр". Пациента "Кавказского медицинского центра" после операции на глазу планируется выписать в ближайшее время, сообщили врачи. Состояние еще двух пациентов врачи назвали стабильным, пятый был выписан из больницы.

В ночь на 20 января в Сагареджо бывший военный открыл стрельбу с балкона жилого дома. Были убиты четверо прохожих и полицейский, еще пять человек получили ранения. Стрелявший, по данным МВД, покончил с собой.

В стационаре остаются трое пострадавших при стрельбе, сообщил сегодня директор медцентра Geo Hospital Мамука Отиашвили. "Один пациент в связи с травмой глаза был переведен в соответствующую клинику и выписан из этой клиники домой, на амбулаторное лечение. Один пациент с легкими ранениями [ранее] выписан из нашей клиники в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение", - приводит его слова "ИнтерпрессНьюс".

Выписка еще двух пациентов планируется в ближайшие дни, сообщает сегодня со ссылкой на Мамуку Отиашвили "Первый канал" грузинского телевидения.

"Состояние двух больных, продолжающих лечение в хирургическом отделении, удовлетворительное. Состояние еще одного, находящегося в реанимационном отделении, остается тяжелым, больной находится на искусственной вентиляции легких в отделении критической медицины. По сравнению со вчерашним днем ​​ситуация стабилизировалась, однако из-за полученных травм он оценивается как тяжелый и остается в реанимации. В ближайшие дни планируется выписка двух пациентов, которые проходят лечение в хирургическом отделении", - цитирует Отиашвили телеканал на своем сайте.

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