Улучшилось состояние двух раненных при стрельбе в Сагареджо

21 января 2023, 17:06

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Состояние двух человек, госпитализированных в тяжелом состоянии после стрельбы в Сагареджо, улучшилось после операций. Состояние еще двоих стабильно, пятый пациент выписан из больницы, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", трое из пострадавших при стрельбе в Сагареджо были доставлены в клинику Geo Hospital. Двое из них находятся в стабильном состоянии, третий - в критическом, рассказал 20 января директор клиники.

В ночь на 20 января в Сагареджо бывший военный открыл стрельбу с балкона жилого дома. Были убиты четверо прохожих и полицейский, еще пять человек получили ранения. Стрелявший покончил с собой.

Состояние 24-летнего пациента улучшилось после операции, сообщил директор Geo Hospital Мамука Отиашвили. "Ему сделали операцию на брюшной полости, также проведена пересадка артерии и вены", - приводит сегодня слова врача "ИнтерпрессНьюс".

Хотя состояние пациента стабилизировалось, он остается в реанимационном отделении на искусственном дыхании, отметил Отиашвили. У двух других пациентов сквозные огнестрельные ранения в области бедра, их состояние стабильное, они находятся в хирургическом отделении, пишет издание.

Еще один пострадавший был госпитализирован в «Кавказский медицинский центр», ему была сделана операция на глазу, состояние пациента стабильное, сообщил хирург-офтальмолог Реваз Омиадзе.

По словам врача, в ближайшее время пациент будет выписан из клиники. "На данном этапе пациенту необходимо наблюдение", - цитирует сегодня Омиадзе "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте. Пятый пострадавший ранее был выписан из больницы, говорится в публикации.

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