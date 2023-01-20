Пять человек погибли при стрельбе в Сагареджо

20 января 2023, 07:37

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Четверо прохожих и полицейский убиты в результате обстрела с балкона жилого дома в Сагареджо, еще пять человек получили ранения. Стрелявший покончил с собой, сообщило МВД Грузии.

Инцидент произошел сегодня ночью в Сагареджо, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, мужчина 1974 года рождения открыл стрельбу с балкона одной из квартир жилого дома, в результате чего во дворе дома погибли четыре человека погибли и пять были ранены. Мужчина также обстрелял вызванных на место полицейских, один из которых также погиб.

На место происшествия были мобилизованы дополнительные наряды полиции, а также вызвано спецподразделение МВД. "Следствие ведется по статьям "умышленное убийство двух лиц, совершенного при отягчающих обстоятельствах", а также "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"", - цитирует сегодня сообщение МВД "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Состояние одного из раненых тяжелое, сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. "Пять человек погибли. К сожалению, один — наш сотрудник. Пятеро ранены, один из них тяжело ранен, и ему проводят операцию, степень тяжести врачи нам пока сказать не могут. Его артерия повреждена, и они не могут точно сказать, выживет он или нет", - сказал он.

По его данным, мужчина стрелял из автоматического оружия. "Дома был его сын, совершеннолетний парень. Стрельба началась с одной стороны балкона, потом с другой. Затем этот парень покинул дом, вышел. Потом приехали сотрудники полиции, мужчина открыл огонь с другой стороны и ранил нашего сотрудника. Он скончался по дороге в больницу", - цитирует Гомелаури телеканал.

Спецназовцы нашли обвиняемого мертвым, отметил он. "Приехала группа спецназа, призвали сдаться, конечно. Он опять выстрелил. Когда спецназовцы открыли дверь, раздался выстрел. Когда они вошли, он лежал на кровати с огнестрельным оружием рядом, и они зафиксировали, что из головы текла кровь. Там же были гранатные кольца, несколько штук. Могло быть заминировано, мы вызвали саперов. Сейчас они закончили", - сообщил Гомелаури, добавив, что "территория безопасна".

По предварительной информации, обвиняемый служил в Вооруженных силах Грузии с 2006 до 2021 года. "Сын нам ничего не может сказать. Мол, когда вышел, были трупы, я выбежал — больше он нам ничего не сказал", - приводятся в публикации слова Вахтанга Гомелаури.

По неофициальным данным, стрелявший - бывший военнослужащий Нодар Атуашвили, у него было несколько наград. Соседи рассказали журналистам, что он был уволен из армии из-за психических проблем и часто ссорился с членами семьи. Как у него оказалось оружие, пока неизвестно, пишет сегодня "Коммерсант".

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