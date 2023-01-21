Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших при стрельбе в Сагареджо

21 января 2023, 03:16

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Трое пострадавших при обстреле в Сагареджо находятся в клинике, один из них - в критическом состоянии, сообщил директор клиники "Geo Hospital" Мамука Отиашвили.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 19 на 20 января в Сагареджо местный житель открыл стрельбу с балкона жилого дома. Убиты четверо прохожих и полицейский, еще пять человек получили ранения. Стрелявший покончил с собой.

Директор клиники "Geo Hospital" Мамука Отиашвили 20 января рассказал о состоянии здоровья пострадавших во время стрельбы в Сагареджо. По его словам, лечение в клинике проходят трое пострадавших, двое из них находятся в стабильном состоянии, третий - в критическом состоянии.

«Состояние двух пациентов на данном этапе стабильное, они продолжают лечение в хирургическом отделении, в то время как один находится в критическом состоянии. На данном этапе он продолжает лечение в отделении интенсивной терапии. Его состояние здоровья по-прежнему критическое. Есть сквозные раны в области живота и бедра», - сказал врач журналистам.

Нападавший был бывшим военным. В связи с этим директор НПО "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе задала в соцсети ряд вопросов. В частности, она поинтересовалась гарантиями социальной защиты бывших военных, вопросами их психо-социальной реабилитации, действиями министерства обороны для предотвращения подобных инцидентов. Кроме того, она задалась вопросом, откуда у стрелявшего было оружие.

Председатель парламентского комитета по правам человека Михеил Сарджвеладзе заявил, что из трагедии в Сагареджо необходимо сделать выводы. «Конечно, когда речь идет о военных, необходим особый подход. В этом направлении государство имеет достаточно широкий и высокий уровень услуг, предлагаемых бывшим военнослужащим. К примеру, функционирует реабилитационный центр», - сказал он.

Следствие по факту инцидента ведется по части "л" статьи 109 и часть 3 статьи 236 УК Грузии (умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах, а также незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

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