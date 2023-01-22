Власти Ростовской области заявили о готовности принять переселенцев из новых регионов

22 января 2023, 11:17

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Ростовская область в случае необходимости может принять дополнительное число вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил заместитель губернатора Вадим Артемов. На сегодня в регионе размещены более 4500 переселенцев, уточнил он.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля 2022 года началась эвакуация жителей Донбасса в Россию, а 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине.

Эвакуацией жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) власти России пытаются показать свои возможности, а также создать условия для оперативного возвращения беженцев после стабилизации ситуации, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Ростовская область в случае необходимости может принять новых переселенцев с территорий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил заместитель губернатора Вадим Артемов.

В области могут быть развернуты дополнительные мощности, чтобы принять людей, вынужденно покинувших места своего проживания. В пунктах временного размещения есть резерв. В Ростовской области действует 41 пункт временного размещения, в них на сегодня размещены 4564 человека, привел сегодня слова Артемова "Дон24".

Из Ростовской области продолжается отправка вынужденных переселенцев в другие регионы страны. С конца февраля 2022 года уже отправлено около 40 тысяч человек. Поток беженцев спадает, люди начинают возвращаться в места своего проживания, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Вадима Артемова.

Напомним, что ранее прибывшие в Ростовскую область беженцы пожаловались на проблемы с получением гуманитарной помощи. Также они заявили, что уехать в Россию им пришлось по настоянию местных властей. Кроме того, жители Донбасса высказали опасение за своих родных и близких, оставшихся дома.

Также они ранее рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что были вынуждены подавать в России заявки на выплаты из-за сложной экономической ситуации. В частности жительница Луганской области Галина пояснила, что в Красный Сулин приехала лишь за получением материальной помощи. "В России хотим оформить получение по 10 тысяч и уедем сразу домой. Я сама родилась в России в Ставропольском крае, но уже как 40 лет живу в Луганской области. Муж оттуда, дети там родились, дом там, хозяйство, поэтому переезжать в Россию смысла нет, там у нас всё", – пояснила она.

С самого начала эвакуации общение журналистов с беженцами регламентируется властями. Для посещения пунктов временного размещения нужно иметь разрешение ситуационного центра по делам беженцев, созданного при правительстве Ростовской области, информировало 24 марта 2022 года "ОВД-инфо"*. 23 марта 2022 года журналистка Полина Ефимова была задержана после попытки пообщаться с прибывшими из Мариуполя беженцами, находившимися в пункте временного размещения в Таганроге.

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