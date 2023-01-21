Армянские аналитики спрогнозировали последствия резолюции Европарламента для Азербайджана

21 января 2023, 06:56

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Одним из последствий принятой Европарламентом резолюции по Лачинскому коридору может стать отказ Евросоюза от закупок энергоносителей в Азербайджане, предположил юрист-международник Ара Казарян. Евросоюз призвал Азербайджан вернуть ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и Армении в правовое поле, считает правовед Андриас Гукасян. Попытка Баку объяснить блокаду Лачинского коридора экологическими проблемами провалилась, уверена политобозреватель Найра Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", Европарламент 19 января принял резолюцию о гуманитарных последствия блокады Нагорного Карабаха, призвав Баку немедленно открыть для жителей региона единственную дорогу, которая связывает их с внешним миром.

12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В непризнанной республике закрыты детсады и школы, возникла нехватка продовольствия и лекарств в аптеках, введены веерные отключения света, а также талоны на продукты. Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Одним из следствий принятой Европарламентом резолюции о разблокировке Лачинского коридора может стать отказ Евросоюза от поставок азербайджанских энергоносителей, считает юрист в области международного права Ара Казарян.

«В любом крупном экономическом договоре есть составляющая обязательств по правам человека. И ЕС не сотрудничает со странами, которые финансируют войны. А блокада – показатель агрессивной войны. И хотя Азербайджан отказывается признавать блокаду, все международные акторы указывают, что это блокада», - заявил он 20 января корреспонденту "Кавказского узла".

Резолюция внесет коррективы в политику Азербайджана, который во избежание разрыва контракта с ЕС разблокирует Лачинский коридор, уверен юрист. «Не Евросоюз должен пересмотреть свою позицию, а именно Азербайджан, потому что если Евросоюз будет вынужден пересмотреть свою позицию, это будет отказ от газового договора. И чем дольше Азербайджан будет блокировать Арцах (Нагорный Карабах), тем острее будет стоять вопрос прав человека и тем чаще международное сообщество будет обращаться к теме армян Арцаха (Нагорного Карабаха). А это путь к независимости», - подчеркнул Казарян.

Комментируя осуждение бездействия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, упомянутое в резолюции, юрист отметил, что Россия в состоянии блокировать решение о вводе международного миротворческого контингента только в Совбезе ООН. «Тем не менее, страны могут создать коалицию и без одобрения Совбеза ООН, как это было в Югославии или Ираке», - добавил Казарян.

По его мнению, упоминание в резолюции о международной миротворческой миссии – это, в первую очередь, сигнал России, что в случае ее ухода в регион войдут международные миротворческие войска. «Наблюдательская миссия ЕС – первые шаги, свидетельствующие о внешней политике ЕС. Но для ввода международного миротворческого контингента нужно будет согласие Азербайджана, которого, полагаю, уговорят экономическим фактором. Азербайджан рано или поздно признает, что осуществляет блокаду Арцаха (Нагорного Карабаха) и должен будет разблокировать сообщение, чтобы избежать военного вмешательства. Время играет против Азербайджана, который должен либо применить военную силу <...>, либо разблокировать дорогу», - пояснил он.

Возможны экономические последствия резолюции

Политолог, правовед Андриас Гукасян считает, что резолюция Европарламента фиксирует «казус белли», так как в ней говорится не только о блокировке Лачинского коридора, но и об оккупированных территориях Армении.

"По сути, резолюция дает Армении право силового освобождения своей территории и разблокировки коридора. Резолюция признает право Армении в соответствии с 51 статьей ООН применить военную силу для защиты своих интересов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что резолюция, впрочем, была принята "не для того, чтобы спровоцировать войну", а чтобы призвать Азербайджан "вернуть ситуацию вокруг Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении в правовое поле".

Политолог не исключил и экономических последствий резолюции. «Все зависит от того, как государства ЕС будут реализовать политические возможности, а также от позиции самой Армении», - отметил Гукасян.

Однако, по его мнению, военная конфронтация неизбежна. «Азербайджан ответил ЕС, анонсировав готовность к переговорам в Москве. Азербайджан объявил о намерении осуществлять альтернативную политику. А это вызов европейскому сообществу», - пояснил политолог.

Для ввода международной миротворческой миссии, в первую очередь, нужно согласие Армении и Азербайджана, но нужно и решение России о выводе войск, сказал он. «Все государства ОБСЕ дали согласие на проведение миротворческой операции в Арцахе (Нагорном Карабахе). Армения и Азербайджан дали свое согласие, но все договоренности были нарушены <...> войной и заявлением от 9 ноября 2020 года. Все, что изложено в резолюции Европарламента, являлось предметом дипломатических обсуждений все эти два года после осенней войны. Попытка дипломатического решения ничего не дала. Ни Россия, ни Азербайджан, ни Армения не стремятся к установлению мира в регионе», - подчеркнул Гукасян.

По его словам, Россия может заблокировать решение о вводе международной миссии. «Россия не может диктовать правила и решения, которые бы мировое сообщество признавало. Но с другой стороны у нее достаточно ресурсов, чтобы игнорировать нормы международных отношений. Но Азербайджану такое не по силам, потому что он лишится возможности экспортировать нефть и газ», - предположил политолог.

Евросоюз настроен на размещение наблюдателей в Нагорном Карабахе

По мнению политического обозревателя Наиры Айрумян, резолюция Европарламента демонстрирует, что продвигаемая Азербайджаном версия об «экологической» подоплеке блокировки коридора из-за спорной принадлежности рудников фактически провалилась.

«В резолюции участников акции назвали "псевдоэкологами", не признали принадлежность недр Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджану. Об этом говорит то, что Европарламент призвал немедленно открыть коридор и возобновить переговоры на основе принципов Хельсинкского заключительного акта, в числе которых – право на самоопределение наций. В отличие от других конфликтов, по которым международные организации однозначно признают территориальную целостность (Украины, Грузии, Молдовы), по части Азербайджана этого не говорится», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Евросоюз, судя по резолюциям Европарламента, настроен на постепенное размещение в Армении, в том числе в Лачинском коридоре, европейских наблюдателей, направление в Нагорный Карабах мониторинговой миссии, добавила политобозреватель. «Правовых инструментов для этого немного. Но, судя по тому, как в октябре 2022 года вопреки воле Москвы и Баку были размещены в Армении европейские наблюдатели, эта же процедура может быть запущена и сейчас, причем в расширенном варианте», - пояснила Айрумян.

По ее мнению, запуск процедуры консультаций о вводе международной миротворческой миссии ООН в Нагорный Карабаха во многом зависит от позиции Армении. «Никол Пашинян сказал, что если они обратятся в ООН за мандатом для многонациональных сил, то это будет выглядеть как антироссийский шаг. Но в какой-то момент это может измениться и Ереван может обратиться в ООН или ОБСЕ. Тогда процедуры будут запущены. Думаю, без обращения Армении этого не произойдет», - отметила она.

Россия может заблокировать решение о вводе международной миротворческой миссии, однако ее положение в ООН и ОБСЕ пошатнулось, добавила она.

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