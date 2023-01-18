Работники скорой помощи в Грузии потребовали повышения зарплаты

18 января 2023, 04:16

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Акция протеста провели около 300 работников скорой помощи, которые недовольны отказом властей повысить им заработную плату.

Как писал "Кавказский узел", 27 мая 2022 года сотрудники станции скорой медицинской помощи в столице Грузии, недовольные условиями труда и низкими зарплатами, пригрозили акциями протеста. 31 мая работники скорой помощи вместе с представителями профсоюза провели акцию перед зданием Минздрава Грузии.

Врачи заявили, что их заработная плата несоизмерима с нагрузкой и графиком. За последний месяц, согласно их утверждениям, им убрали надбавки, предусмотренные в связи с пандемией, и зарплаты сократились почти вдвое. В течение двух недель сотрудники станции скорой медицинской помощи несколько раз встречались с представителями Минздрава, но чиновники вовремя не отреагировали, рассказала главный врач станции скорой помощи Майя Накашидзе. Она указала на большую загруженность врачей и на то, что их работа сопряжена с риском для здоровья в связи с пандемией.

Сотрудники скорой помощи провели 18 января акцию протеста в Тбилиси перед зданием штаб-квартиры Центра экстренных и неотложных служб. Медработники и водители требовали повышения заработной платы и улучшения условия труда.

Участники акции обратились к министру здравоохранения Грузии, который накануне заявил сотрудникам скорой помощи, что они могут не рассчитывать на повышение зарплаты, так как на что нет средств.

"Мы протестуем против вчерашнего заявления министра здравоохранения Зураба Азарашвили, что нам зарплаты не повысят. Государство должно заботится о благосостоянии наших семей", - заявил журналистами "Мтавари Архи" участник акции Гиоргий Бостаношвили.

Председатель профсоюза медицинских работников Ираклий Амиранашвили сказал "Мтавари архи", что члены профсоюза поддерживают требование о повышении зарплат. "Работники скорой помощи уже пострадали за свое требование повышения зарплат. Каждый год они получали тринадцатую зарплату в объеме 100%, но в этом году им выдали тринадцатую зарплату только в размере 70%. Также в декабре у сотрудников скорой помощи закончилась страховка. Неужели работодатели не должны побеспокоится о страховании своих сотрудников? Эту акции поддерживает также профсоюз работников автотранспорта", - сообщил он.

Корреспонденту "Кавказского узла" Амиранашвили сообщил, что участие в акции приняли около 300 человек. "Работники скорой помощи требуют 100% повышения зарплаты, но согласны снизить это требование, если власть пойдет на переговоры. На данный момент у водителей скорой помощи зарплата 900 лари (приблизительно 333 доллара США), у медсестер - 1000 лари (приблизительно 370 доллара США), а у врачей - 1100 лари (приблизительно 400 доллара США)", - сообщил он.

"С 1 января этого года отменена обязательная дезинфекция машин скорой помощи, что может негативно отразится на здоровье сотрудников скорой помощи. Мы требуем вернуть эту меру защиты здоровья", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников автотранспорта Лаврентий Алания.

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