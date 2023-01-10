Прикубанский суд Краснодара. Фото https://yandex.ru/

10 января 2023, 14:17

Суд отказал жителю Кубани в альтернативной службе вместо мобилизации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прикубанский суд Краснодара отказал в иске жителю Краснодарского края Роману Волику, который пытался добиться альтернативной службы вместо мобилизации, ссылаясь на антивоенные убеждения.

Роман Волик имеет воинское звание сержанта и военно-учетную специальность командир отделения. 29 сентября 2022 года он получил повестку, придя в военкомат для уточнения документов воинского учета. При этом в военкомате не проводилось медосвидетельствование, а также не проверяли основания для отсрочки от призыва, говорится в административном иске Волика.

Истец попытался отстоять право на альтернативную гражданскую службу вместо мобилизации, сославшись на свои убеждения. В военкомате это требование проигнорировали, ответив, что у него "нет права обращаться с таким заявлением". Прикубанский суд Краснодара в своем отказе истцу сослался на то, что в законе о мобилизации отсрочка из-за антивоенных убеждений отсутствует, пишет сегодня издание "Кавказ.Реалии".

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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