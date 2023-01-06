Анапчанин заподозрен в дискредитации армии

06 января 2023, 22:43

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Дело о дискредитации российских военных против Антона Сосновского поступило в Анапский горсуд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). 31 декабря стало известно, что сочинец Евгений Кириченко оштрафован на 30 тысяч рублей за фото одиночного пикета с пацифистским комментарием. Крымский районный суд на 35 тысяч оштрафовал Юрия Макаренко за публикации в соцсети "Одноклассники"

В городской суд Анапы перед Новым годом поступило на рассмотрение административное дело о "дискредитации" российских войск в отношении Антона Сосновского, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела, размещенной на сайте суда, рассмотрение административного протокола назначено на 24 января.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.