Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

06 января 2023, 19:45

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Крымский районный суд признал дискредитацией российских военных публикации в соцсети "Одноклассники" местного жителя Юрия Макаренко и оштрафовал его на 35 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой административной статье (20.3.3 КоАП РФ). 31 декабря стало известно, что сочинец Евгений Кириченко оштрафован на 30 тысяч рублей за фото одиночного пикета с пацифистским комментарием.

По версии полиции, в сентябре и октябре 2022 года Юрий Макаренко разместил в "Одноклассниках" "дискредитирующие" материалы – с пацифистскими призывами, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из постановления суда, в ходе заседания Макаренко признал вину и отказался от дачи показаний. Суд назначил ему штраф в 35 тысяч рублей.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.