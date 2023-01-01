Фото пикета обернулось для жителя Сочи штрафом за дискредитацию армии

01 января 2023, 05:25

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Сочинец Евгений Кириченко оштрафован на 30 тысяч рублей за фото одиночного пикета с пацифистским комментарием.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 декабря стало известно, что житель Сочи Евгений Кириченко обвинен по административной статье о дискредитации армии.

По версии полиции и суда, он опубликовал фото одиночного пикета с антивоенным комментарием и флагом Украины на плакате, чем дискредитировал российскую армию, сообщает 31 декабря "Кавказ.Реалии"*.

По данным издания, публикацию выявили сотрудники ЦПЭ. Суд прошел без участия самого Кириченко. Отягчающим обстоятельством он признал неоднократное привлечение сочинца к административной ответственности в течение года.

Напомним, ранее адвокаты отметили, что действующая с 4 марта статья о дискредитации вооруженных сил России предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Статья опасна тем, что ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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