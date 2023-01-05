Нальчане добились строительства приюта для бездомных собак

05 января 2023, 09:16

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Под Нальчиком началось строительство приюта для бездомных собак, на проблемы с которыми неоднократно жаловались местные жители. Работы планируется завершить в мае, сообщил подрядчик.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2021 года нальчане пожаловались в соцсетях на агрессивное поведение безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим. Власти не реагируют на жалобы, отметили они в соцсети. После этого, 6 апреля, мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил о планах построить приют для бездомных собак, который обойдется бюджету в 26 млн рублей. Пользователи соцсетей назвали завышенной стоимость проекта и усомнились, что появление приюта решит проблему.

Власти Нальчика начали строительство приюта для животных, который будет расположен в районе Прохладненского шоссе. Строительство будет идти в два этапа. На первом планируется возвести административное здание и здания для содержания и лечения животных, а также один из корпусов вольера. Сейчас ведутся подготовительные работы, разравнивается участок. Строительство приюта планируется завершить в мае текущего года, сообщил 4 января Instagram-паблик* 07.news.

К записи также прикреплен видеоролик, на кадрах которого показана площадка, на которой работает техника и инженеры. "Приют будет представлять из себя комплекс из нескольких зданий – это административное здание, здание для лечения животных и вольеры. Мы сделаем максимум, чтобы завершить строительство объекта раньше, чем в мае", – сказал на кадрах ролика сотрудник подрядной организации.

Эта запись в Instagram-паблик* 07.news, на который подписаны около 214 тысяч пользователей, на 09.00 мск набрал 226 отметок "нравится" и 42 комментария. Большая часть их авторов высказалась одобрительно.

"Да неужели. Мне кажется, просто собрать всех собак в моем дворе и у вас места закончатся. Очень много бродячих собак в городе", – отметил пользователь nfdvhrr_thedvh.

"Это отличная новость! Жалко животных. Люди издеваются над ними как только могут. Выбрасывают их", – написала kety8803.

"Конечно, это хорошо что приют, но, действительно, надо людям, которые заводят собак как-то их контролировать. Чтобы потом, если хотят избавиться от животного, платили деньги – штраф или взносы на животное за содержание в приюте", – предложила irinazueva06.03.77.

"Приют станет хоть каким-то решением проблемы только в том случае, если тех, кто выбрасывает животных, будут штрафовать и привлекать к ответственности", – высказала схожее мнение zalina__14_11_8_.

"Это уже по-божески. Невозможно было наблюдать за жестоким обращением с животными. Наконец-то гуманное отношение к животным вернётся и в нашу республику и может человеческая жизнь станет у нас лучше и краше за такое доброе дело", – заявил пользователь r_zhurtova.

Напомним, в мае 2019 года в Нальчике начался пилотный проект по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак. По данным зоозащитников, в Кабардино-Балкарии на тот момент насчитывалось от 10 до 15 тысяч бездомных животных, в том числе в Нальчике – почти четыре тысячи. Пользователи соцсетей рассказали о частых случаях нападения собак на людей и призвали распространить проект на территорию всей республики.

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