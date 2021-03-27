Пользователи соцсети возмутились свалкой мусора в русло реки Тырныауз

27 марта 2021, 11:10

В русло реки Тырныауз регулярно сваливается строительный мусор, а местная администрация не предпринимает никаких мер, пожаловалась часть пользователей Instagram. В свалке мусора в реку виноваты сами жители, возразили их оппоненты.

26 марта на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписано около 354 тысяч пользователей, был размещен видеоролик, на кадрах которого показана набережная реки и стоящие на ней мусорные баки. Рядом на кустах висят пластиковые пакеты. Бытовые отходы также лежат около русла руки. Далее кадры демонстрируют берега русла реки, на которых видны кучи мусора. "Город Тырныауз, мусорные баки стоят вдоль набережной, и часть содержимого регулярно сносит в реку. Это помимо строительного мусора, которым русло реки просто завалили", – сказано в описании к публикации.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

К 11.00 мск 27 марта эта запись набрала 13,9 тысячи просмотров и 26 комментариев. Часть их авторов раскритиковала местные власти.

"Да уж, нет слов, в первую очередь хочется задать вопрос людям, которые там живут: а зачем вы мусорите и оставляете все так? А затем уже правительству", – написала ellina_eldarovna.

"Глава администрации для чего? Чтоб кабинет украшать?" – задался вопросом пользователь aliiaalie.

Другая часть комментаторов высказала мнение, что в свалке мусора виноваты сами местные жители.

"Надо помочь жителям Тырныауза, жители КБР, организуйте для них субботник, а то они сами не в состоянии убрать за собой! Они забыли, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", – сыронизировал пользователь _alana_0700.

"Кстати, ещё одна проблема Тырныауза – это большое количество бездомных агрессивных собак, которые сбиваются в стаи. Примите меры, администрация", потребовал пользователь dr.fari_cosm.

"А дорога вдоль набережной не лучше, яма на яме", – отметила zulia_1954.

"Тырныауз в принципе очень [грязный] город. И не только русло реки. Например, возле "Магнита" рядом с "Геологом" есть мусорные баки, из которых вечно летит мусор, так как они практически всегда переполнены", – пожаловался пользователь dr.fari_cosm.

"Сам город по себе, к сожалению, очень грязный... Также н редко в Тырныаузе можно увидеть такую картину, как коровы едят прямо из мусорных баков... Почему местные жители не следят за своим скотом?" – задалась вопросом bulochka__1994.

"Если кто помнит, не так давно Тырныауз был ничуть не хуже Нальчика. Такой же чистый и ухоженный был. Но тогда Тырныауз был переполнен жителями. А сейчас народу ничего, а мусора – не разгрести", – подчеркнула khalimat.khatsukova.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Нальчика неоднократно жаловались на стихийные свалки мусора в городе. Так, 12 марта 2020 года в Instagram была опубликована заметка про кучи мусора на улице Кулиева. А 3 февраля нальчане сообщили, что мусорки в городе часто бывают переполненными из-за нехватки контейнеров, что приводит к возникновению стихийных свалок на некоторых улицах.