Команда Пивоварова заявила об отсутствии информации о его местонахождении

04 января 2023, 13:15

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Местонахождение бывшего директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, осужденного по делу об участии в нежелательной организации, неизвестно с тех пор, как его этапировали из Краснодара, сообщается в Telegram-канале "Команда Пивоварова".

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2022 года суд в Краснодаре приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией "Открытая Россия"*. 19 июля это решение было обжаловано. 27 сентября Краснодарский краевой суд снял с апелляционного рассмотрения дело Андрея Пивоварова и направил его в Ленинский райсуд Краснодара для устранения ошибок. 1 ноября апелляция была возвращена в Краснодарский краевой суд. Он 22 ноября утвердил приговор. Уголовное преследование носит политический характер, заявил сам осужденный. 9 декабря стало известно, что Пивоваров переведен в краснодарский изолятор, а 30-го он был этапирован в Волгоград.

Местонахождение Андрея Пивоварова неизвестно с 30 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале "Команда Пивоварова".

"Накануне Нового года политика этапировали из Краснодара в неизвестном направлении. За это время Андрею не дали возможности позвонить, чтобы сообщить о том, где он находится и все ли с ним в порядке. Сотрудники ФСИН называли Андрею несколько городов, где он может оказаться: Волгоград, Воронеж и Саратов, но уточняли, что это не конечная точка маршрута, отказываясь говорить, куда его везут. Из-за новогодних праздников СИЗО закрыты для посещения, и у нас нет возможности проверить, находится ли он в одном из этих городов. По закону Андрей должен отбывать наказание в одной из колоний Ленинградской области", - говорится в сообщении.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.