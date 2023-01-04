Отдыхающие устроили драку в очереди на подъемники в Красной Поляне

04 января 2023, 05:33

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На фоне недостаточного количества снега и ограничения на продажу ски-пассов на сочинских горнолыжных курортах отдыхающие вынуждены почти час ждать своей очереди, чтобы попасть на подъемники. На курорте "Горки Город" у туристов не выдержали нервы, произошла драка.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года в связи с недостаточным количеством снега на курорте "Роза Хутор" открылись лишь девять из 66 горнолыжных трасс. 2 января стало известно, что продажи ски-пассов на курорте были остановлены в связи с максимальным числом туристов на трассах.

Трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить еще 29 декабря, однако открытие было перенесено на 31 декабря из-за недостаточности снежного покрова. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали "Кавказскому узлу" в третьей декаде декабря сотрудники гостиниц.

На курорте "Горки Город" в Красной Поляне в Сочи произошел коллапс из-за огромного числа желающих попасть на подъемники. На трассе "Черная пирамида" из работало всего два, в результате образовалась огромная очередь. По словам отдыхающих, приходилось ждать по 40-50 минут, чтобы попасть на подъемник, пишет "Сочистрим".

В итоге между несколькими отдыхающими произошла перепалка, переросшая в драку. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Краснодар №1 - Телетайп". Автор, судя по всему, заснял окончание инцидента. На видео несколько мужчин прижимают к земле одного лыжника, другие мужчины пытаются освободить его. Вокруг бегают плачущие дети.

По словам отдыхающих, аналогичные очереди выстроили и на других курортах Красной Поляны и "Розы Хутор".

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