04 января 2023, 05:33

Отдыхающие устроили драку в очереди на подъемники в Красной Поляне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На фоне недостаточного количества снега и ограничения на продажу ски-пассов на сочинских горнолыжных курортах отдыхающие вынуждены почти час ждать своей очереди, чтобы попасть на подъемники. На курорте "Горки Город" у туристов не выдержали нервы, произошла драка.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года в связи с недостаточным количеством снега на курорте "Роза Хутор" открылись лишь девять из 66 горнолыжных трасс. 2 января стало известно, что продажи ски-пассов на курорте были остановлены в связи с максимальным числом туристов на трассах.

Трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить еще 29 декабря, однако открытие было перенесено на 31 декабря из-за недостаточности снежного покрова. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали "Кавказскому узлу" в третьей декаде декабря сотрудники гостиниц.

На курорте "Горки Город" в Красной Поляне в Сочи произошел коллапс из-за огромного числа желающих попасть на подъемники. На трассе "Черная пирамида" из работало всего два, в результате образовалась огромная очередь. По словам отдыхающих, приходилось ждать по 40-50 минут, чтобы попасть на подъемник, пишет "Сочистрим".

В итоге между несколькими отдыхающими произошла перепалка, переросшая в драку. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Краснодар №1 - Телетайп". Автор, судя по всему, заснял окончание инцидента. На видео несколько мужчин прижимают к земле одного лыжника, другие мужчины пытаются освободить его. Вокруг бегают плачущие дети.

По словам отдыхающих, аналогичные очереди выстроили и на других курортах Красной Поляны и "Розы Хутор".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Кубани анонсировали открытие зимних пляжей", "Анонсированы новогодние круизы из Сочи в Турцию", "Власти отчитались о трех миллионах посетивших Геленджик туристов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 января 2023, 04:34

04 января 2023, 03:35

  • Гибель ребенка подняла вопрос доверия жителей к врачам в Ахалгори

    Родители полуторагодовалой девочки отказались от госпитализации в Ленингорскую больницу, выбрав отвезти ее на лечение в Грузию, девочка умерла в дороге. Жители Ленингорского района не доверяют местным врачам, районная больница не оправдывает своего предназначения, констатировали президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Минздрава Агунда Плиева.

04 января 2023, 02:36

04 января 2023, 01:37

04 января 2023, 00:38

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи