Внезапная отмена продаж ски-пассов на "Розе Хутор" возмутила туристов

02 января 2023, 12:49

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Продажи ски-пассов на горнолыжном курорте "Роза Хутор" остановлены в связи с максимальным числом туристов на трассах, сообщила сегодня администрация. Такие объявления следует делать заранее, возмутились гости курорта.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года в связи с недостаточным количеством снега на курорте "Роза Хутор" открылись лишь девять из 66 горнолыжных трасс.

Трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить еще 29 декабря, однако открытие было перенесено на 31 декабря из-за недостаточности снежного покрова. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали "Кавказскому узлу" в третьей декаде декабря сотрудники гостиниц.

О введенных ограничениях администрация "Розы Хутор" сообщила сегодня в 11.08 мск в своем телеграм-канале. "Дорогие гости курорта! Продажи ски-пассов в отелях на сегодня остановлены, так как достигнут максимум по количеству гостей на трассах. Продажи ски-пассов в кассах и на сайте курорта закрыты на ближайшие дни в связи с тем, что зона катания в условиях малоснежья очень ограничена", - говорится в сообщении.

В комментарии к своей публикации администрация курорта уточнила, что на сайте и в кассах продажи закрыты на ближайшие несколько дней (предварительно до 9 января). "Ски-пассы продаются только на ресепшен отелей курорта Роза Хутор для гостей, проживающих в данных отелях", - сообщила администрация.

Под публикацией в телеграм-канале курорта размещено, по состоянию на 12.45 мск, 148 комментариев. Авторы многих из них возмутились неожиданной отменой продаж ски-пассов.

"Вот это вы щас превзошли всех на свете! В 11:00 прекратить продажу! То есть позавтракали спокойно, снарядились, спустились на ресепшн и нате ножом в спину! "Роза", нет слов, чтобы словами описать весь гнев к вам! Мы два дня наблюдали, как службы курорта героически тащили ситуацию на склонах, они молодцы, а вот вы, кто безграмотно принимает подобные решения, освободите места более компетентным работникам!" – эмоционально написал, в частности, Ром Чир.

"[Зачем] такой курорт нужен! То продают ски-пассы, то нет! Никаких предупреждений об ограничениях продаж, сроках продажи, количестве нет!" - возмутился Антон Андронов.

"До 18 [часов] предыдущего дня нужно было в своем отеле приобрести скипасс на сегодня. Сегодня, я так понимаю, вы бы нигде его не купили так и так. И с запретом, и без", - написала критикам Daria. "И что?? Я отдыхать приехал, а не продажу ски-пассов отслеживать!! С 18:00 я знал, что продажа открыта, и ни один хуторовский [сотрудник] не сказал, что её с утра без предупреждения могут остановить!" – ответил Ром Чир.

"То, что "Роза" не предупредила о закрытии продаж утром - не очень корректно со стороны курорта. Можно с вечера сделать анонс: дорогие гости, покупайте ски-пассы с вечера, есть вероятность закрытия продаж утром. Ну не все так рано вставать успевают до 11. Ну, "Роза", ну вы чего?" – написала Diana.

"Решения по ограничению продажи скипассов принимаются в зависимости от загруженности курорта. На данный момент количество посетителей превышает пропускную способность открытых трасс", - ответил представитель администрации курорта.

"А в чем прикол продавать ски-пассы гостям отелей только? Т.е. люди, которые живут в отелях Адлера и Сочи и приехали кататься, они что, какие-то другие туристы?! Продавайте всем тогда, кто раньше приехал - тот молодец. Что это за дискриминация еще? Мы тоже заплатили деньги за проживание, лыжи привезли, с какого фига вы продаете гостям курорта только?" – возмущенно написала Elena Moskvina, добавив в другом комментарии, что приехала из Москвы.

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