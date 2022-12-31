Открыты часть трасс курорта "Роза Хутор"

31 декабря 2022, 19:40

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Лишь несколько трасс и подъемников открыты сегодня на курорте "Роза Хутор" в связи с недостаточным количеством снега. Администрация курорта не рекомендует пока катание с детьми.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжные трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить 29 декабря, однако позднее открытие трасс было перенесено на 31 декабрпя из-0за недостаточного снежного покрова . Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали сотрудники гостиниц.

Сегодня катание на курорте "Роза Хутор" открыто частично, сообщила администрация курорта.

На курорте работают трассы Б-52 (с 1600 до 1350 метров), а также частично - Змейка,Тритон, Каскад и Вираж, подъемники Олимпия, Заповедный лес, Кавказский Экспресс, Стрела, Сказка, Кабан. "Рекомендуем для подъема утром из Роза Долины и спуска обратно после катания использовать канатную дорогу Стрела", - указано в сообщении.

Администрация сообщила, что 1 января зона катания будет расширена. "1 января, мы планируем открыть такую же зону катания для гостей отелей курорта и владельцев сезонных/годовых ски-пассов", - указано в сообщении в Telegram-канале курорта.

"Гости отелей курорта могут подойти на ресепшен и купить ски-пасс на завтрашний день. Продажи одно- и многодневных ски-пассов в кассах и на сайте курорта закрыты в связи с тем, что зона катания очень ограничена. Для покупки доступны только сезонные и годовые ски-пассы", - подчеркивается в Telegram-канале курорта.

Также администрация порекомендовала пока отложить катание с детьми. " В условиях ограниченной зоны катания, состоящей из достаточно сложных и узких трасс, подходящих только для уверенных райдеров, просим вас реалистично оценивать свой уровень катания и отложить катание с детьми на период, когда будут открыты широкие синие и зеленые трассы", - предупредила администрация.

31 декабря открылись только девять трасс из 66, только те, что выше 1300 километров над уровнем моря. Ограничен и пропуск на склоны. Катание доступно помимо гостей отеля и владельцев длительных ски-пассов, тем, кто забронировал занятие с инструктором горнолыжной школы "Розы Хутор". То есть просто заехать покататься на один день не получится, сообщило сегодня BFM

Всего для катания открыты 10 километров трасс, сообщила телекомпания "Кубань 24" "Высота снега на курорте на отметке 2 320 метров составляет 136 сантиметров, а на отметке 1 600 метров лишь 30 сантиметров - указано в сообщении.

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