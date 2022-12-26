Власти Сочи и сотрудники гостиниц отчитались о готовности к зимнему курортному сезону

26 декабря 2022, 06:01

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Уже сейчас загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, отметили сотрудники гостиниц. По данным местных властей и жителей, стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом практически не изменилась.

Как писал "Кавказский узел", в начале декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора с туристов.

Власти Сочи сообщили о готовности горнолыжных курортов к зимнему сезону. По словам заместителя главы города Инны Петуховой, основные заезды начнутся 30-31 декабря.

«В пиковые даты новогодних праздничных дней с 31 декабря по 10 января загрузка горного кластера ожидается не менее 90%, а пятизвездочных отелей – до 100%», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, «процент загрузки отелей на курортах поселка Эсто-Садок в Сочи на данный момент составляет 60% процентов, гостей в горном кластере в этом году принимают 147 объектов размещения общей емкостью свыше 11 тысячи номер, включая «Панорама by Mercure», который стал 11-м отелем в Сочи, получившим в Год экологии международный экологический сертификат по программе «Зелёный ключ».

Петухова также отметила, что была проведена подготовительная работа для безопасности туристов и местных жителей. "Были сформированы мониторинговые группы, которые в составе городского оперативного штаба проверили и будут проверять санитарное состояние объектов горного кластера, дорожную обстановку и уровень обслуживания в отелях и заведениях общественного питания", - добавила сотрудница мэрии.

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что "толщина снежного покрова на курорте Красная Поляна позволила начать катания с 24 декабря". "Трассы горной долины Цирк-2, расположенные на высоте 2050 метров над уровнем моря, с этой даты приняли первых лыжников и сноубордистов, открылся бугельный подъёмник «зелёной» трассы для начинающих. Прошли бесплатные любительские соревнования по фан-кроссу с препятствиями, прыжкам и джиббинг-контесту", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы.

По его словам, "в настоящий момент на всех трех горных курортах Сочи в полном объеме запущена вся туристическая инфраструктура". "На «Роза Хутор» и «Газпром» горнолыжные трассы планируют запустить с 29 декабря, как только снежный покров окажется достаточным при благоприятных погодных условиях. А пока для гостей подготовлена семейная развлекательная программа. Работают родельбан (сочетание бобслея и американских горок, когда по специальному металлическому треку движутся сани - прим. "Кавказского узла"), хаски-центры, интерактивный парк «Моя Россия», Музей археологии. В залах «Роза Холл» и Ред Арена проходят концерты звезд. На курорте «Газпром» открылся спортивный клуб «Газпром-Поляна», - добавил сотрудник пресс-службы.

Сотрудники сочинских гостиниц сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время загруженность отелей составляет 60%, а бронирование к Новому году - 100%.

В 3-4-звездочных отелях отдых на двоих в сутки может обойтись в 20-30 тысяч рублей, однако в пик сезона цена поднимается из-за востребованности в три и более раза. Тот же отель в три или четыре звезды на сутки обойдется уже в 80 тысяч рублей или даже 100 тысяч рублей на двоих с одним завтраком.

Далее расходы могут зависеть от желания и возможностей тратить деньги на ски-пассы - билеты на горнолыжный подъемник. На разных курортах он стоит по-разному. К примеру, самый дорогой ски-пасс на курорте «Роза хутор» обходится в четыре тысячи рублей в будние дни и пять тысяч рублей в праздничные. На курортах Красной поляны ски-пасс обойдется в три тысячи рублей в будни и порядка четырех тысяч рублей в праздники.

Как утверждают сотрудники гостиниц, цены по сравнению с прошлым годом не выросли и остаются на прежнем уровне. То же самое касается и питания в многочисленных кафе и ресторанах горнолыжных курортов. Однако чем выше в горах расположено кафе или ресторан, тем дороже цены на питание и напитки. К примеру, если внизу чашка кофе или чая стоит 300 рублей, то на пике гор цена поднимается до 900 рублей. Возрастает стоимость еды, например, от 800 рублей до двух тысяч рублей.

Местный житель Игорь Куреев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приезжает в зимнее время, но не в пик сезона, и отдых ему обходится в пять тысяч рублей, тогда как в пик сезона он дорожает до 10 тысяч рублей. При этом он экономит на жилье, снимая его на ночь у местных жителей в поселке Эсто-Садок за 1000 рублей за ночь. Питание берет с собой, поднимается в горы по самому дешевому ски-пассу, беря с собой термос чая или кофе.

Но, по его словам, есть и отдыхающие, которые денег не жалеют. «Они платят инструкторам по пять-шесть тысяч рублей за индивидуальные занятия, берут самые дорогие ски-пассы, питаются на самых пиках гор и отдают за питание и напитки в горах в сутки от 10 до 20 тысяч рублей. Также не жалеют денег на комфортабельные гостиничные номера. Мой знакомый из Москвы приезжает на 10 дней в пик сезона со своей подругой, на двоих он тратит полмиллиона рублей», - рассказал Куреев.

Житель Красной Поляны Артур рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что к нему в дом заезжают постоянные гости из Санкт-Петербурга - семья из четырех человек. Им он сдает отдельную комнату с душем и туалетом по тысяче рублей с человека. «Комната им обходится в четыре тысячи рублей. Другие соседи держат мини-гостиницы и пускают много людей, у которых нет денег на отели трех-четырех-пяти звезд на Красной Поляне», - пояснил Артур.

Он рассказал, что в настоящее время в предгорьях сухая погода, плюсовая температура. Но чем выше в горы, тем холоднее и больше снега. По его мнению, снега в прошлом году было больше, цены же по сравнению с прошлым годом совершенно не изменились.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители и сотрудники курортов отметили, что события на Украине и экономическая ситуация в стране никак не повлияла на количество туристов и их желание тратить деньги.

О курортах Карачаево-Черкесии можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Зимний отдых в Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз" и "Зима в Карачаево-Черкесии: курорт "Архыз"". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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