Кондратьев отчитался о сборах с курортников на Кубани

02 декабря 2022, 10:16

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Более 1,2 миллиарда рублей направлено за пять лет на благоустройство курортов Кубани за счет курортного сбора с туристов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", 1 января по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева размер курортного сбора был увеличен в Сочи с 10 рублей в сутки до 50 рублей, а на остальных курортах края, участвующих в эксперименте, до 30 рублей. Власти края объяснили это необходимостью увеличить финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Госдума приняла закон о введении на Кубани и Ставрополье, в Крыму и Алтайском крае платы за пользование курортной инфраструктурой 19 июля 2017 года. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки с человека. От уплаты сбора освобождены граждане, постоянно проживающие на Кубани, и еще 19 категорий льготников.

Благодаря курортному сбору на благоустройство туристической инфраструктуры Кубани направлено более 1,2 миллиарда рублей, отчитался Вениамин Кондратьев о результатах пятилетнего эксперимента.

"За эти средства нам удалось благоустроить десятки объектов, преобразить парки и скверы, сделать излюбленные места отдыха еще привлекательнее. Жители курортов сами выбирают, на что пойдут деньги, и туристы отмечают значительное улучшение условий проживания", – приводит сегодня его слова пресс-служба администрации края.

В частности, по данным властей, в 2022 году на Кубани за счет средств курортного сбора реализуются 30 проектов на общую сумму более 900 миллионов рублей. "Шесть муниципалитетов уже полностью завершили работу. Это Горячий Ключ, Джубгское, Новомихайловское, Тенгинское поселения Туапсинского района, Ейское и Должанское поселения Ейского района, еще на двух территориях реализация проектов находится на финальной стадии", - говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

В Туапсинском районе благоустроены прогулочные территории и проведено дополнительное освещение, в Горячем Ключе установлены несколько новых арт-объектов, а в Ейске оборудованы спортивная и детская площадки.

"До конца года в Сочи заменят пешеходное покрытие на Приморской набережной и установят пандусы. В Анапе благоустроят скверы им. Гудовича, 80-летия Краснодарского края и парк Ореховая роща", - отмечается в публикации.

Курортный сбор введен в Сочи, Сириусе, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Шепсинском и Тенгинском поселениях Туапсинского района и двух поселениях Ейского района – Ейском и Должанском, пояснили краевые власти.

Курортный сбор на Кубани, а также в Алтайском и Ставропольском краях действовал до 31 декабря, но в конце ноября Совет Федерации одобрил продление эксперимента до конца 2024 года, а также включил в него Сириус и Санкт-Петербург, сообщает сегодня "Коммерсант".

Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов в Краснодарском крае начался 16 июля 2018 года. Для поддержания туристической инфраструктуры региона в период пандемии власти края ввели с середины мая и до конца 2020 года мораторий на взимание курортного сбора. С 1 января 2021 года этот мораторий был снят.

Летом 2022 года в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

Ассоциация туроператоров России сообщила 21 августа, что цена на отдых в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов, а в Сочи - на 15 процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года.

При этом состояние пляжей на курортах Кубани вызывало в 2022 году нарекания инспекторов. Так, в апреле суд оштрафовал администрацию Сочи на 500 тысяч рублей за отсутствие очистки стоков, попадающих из ливневой канализации на муниципальный пляж в Хосте.

Жители Анапы в апреле рассказали, что пляж в районе Джемете загрязнен бытовым мусором и мазутом. Прокуратура Краснодарского края подтвердила факт загрязнения, тогда как местные власти не обнаружили массовых выбросов нефтепродуктов.

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