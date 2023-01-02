Изменение тарифа на проезд вызвало недовольство жителей Астрахани

02 января 2023, 10:38

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С 1 января в Астрахани цена за проезд в автобусах составляет 31 рубль, сообщили власти. Тариф на проезд в астраханском общественном транспорте выше, чем в некоторых других городах страны, и не соответствует уровню доходов астраханцев, пожаловались местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 20 декабря губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в рамках реформы общественного транспорта часть маршруток в Астрахани в январе будет заменена на автобусы большой вместимости. Власти уже неоднократно обещали решить проблему с общественным транспортом, но эти обещания так и остались невыполненными, отметили в ответ на это астраханцы в соцсети.

С 1 января в Астрахани стоимость проезда в автобусах составляет 31 рубль, а в пригородных поездах – 22,7 рублей. При этом цены на проезд в маршрутках и в автобусах марки "ЛиАЗ", которые курсируют по муниципальным маршрутам, остались без изменений. Постановление, которое подписал вице-губернатор Олег Князев, будет действовать до 31 декабря 2023 года, передал сегодня сайт Astrakhan.ru.

Публикация о новых ценах на проезд в общественном транспорте Астрахани была размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань Online", на которую подписаны более 180 тысяч пользователей. На 10.35 мск эта запись набрала 126 отметок с реакцией пользователей и 84 комментария.

"Какой 31 рубль? Проезд на автобусе №25 стоит 35 рублей", – написала Луиза Додонова.

"На 19-м уже 35 рублей", – отметила Katherine Ivanovich.

"Это разные организации и разные автобусы", – ответил ей Александр Николаев.

"Цена проезда в новых автобусах есть, а автобусов нет, это как так?" – задался вопросом Дмитрий Болонин.

"Вот мне интересно, с чем связано повышение цен? Вы что зарплаты начали больше давать или пенсии, или детские? Если скажете "подорожало топливо", то хорошо. А маршрутчики, что тогда на воздухе ездят? Не понимаю", – подчеркнула Лейла Шабанова.

"У нас цены на проезд нереальные, как в Москве, хотя там, в пригороде цены ниже, чем в Астрахани", – написала Аделя Мухтарова.

"Скидки для пенсионеров, где на общественном транспорте?" – спросила Елена Стрельцова.

"Ну, так-то ещё ЖКХ подняли", – заметил Sergey Smith.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, ранее астраханцы неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. Так, в начале сентября 2021 года перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. Астраханцы в то время пожаловалась в соцсети на плохое качество транспортных услуг, они подчеркнули, что город столкнулся с кризисом системы общественного транспорта.

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