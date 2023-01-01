Выступление Королёвой в Махачкале стало поводом для споров о нравственности

01 января 2023, 14:56

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Организаторам концерта певицы Наташи Королёвой в Махачкале следовало не допустить выхода на сцену участниц выступления в столь открытых нарядах, указали пользователи Instagram* и подвергли критике также посетителей концерта. Их оппоненты заступились за певицу.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня 2022 года руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. 11 июня того же года Гучигов сообщил, что в полпредство президента направлена инициатива создать "комитет по борьбе с похабщиной" для запрета выступлений нежелательных артистов на Северном Кавказе.

Внимание к выступлению Киркорова привлек номер на песню "Мария Магдалена". 27 апреля 2022 года, во время концерта в Кремлевском дворце на сцене появился огромный светящийся крест с актрисой внутри, и Киркоров, исполняя песню, ходил по этой конструкции. 7 июня того же года стало известно, что отменены концерты Киркорова, которые должны были состояться в Ставрополе и Майкопе.

Фрагменты выступления Наташи Королёвой в Махачкале опубликованы 31 декабря в Instagram*-пабликах tut.dagestan.ru и "Голос Дагестана", на которые подписаны соответственно 404 тысячи и миллион пользователей.

На опубликованных кадрах видно, что сценический образ певицы включал в себя короткую юбку, а девушки, танцующие на сцене во время выступления Королёвой, одеты в наряды, полностью обнажающие ноги.

Выступление Королёвой в Махачкале было запланировано на 20 декабря 2022 года, указано в разделе "Афиша" на сайте певицы. Из публикации Королёвой, сделанной 21 декабря во "ВКонтакте", можно сделать вывод, что выступление состоялось. "Спасибо, Дагестан!!!" - написала Наташа Королёва.

К 14.50 мск под каждой публикацией размещено несколько сотен комментариев. Авторы многих из них подвергли критике как организаторов, так и посетителей ее концерта в Махачкале.

"Стыдно за тех, кто посещают подобные концерты, ещё и деньги за это платят", - написала, в частности, gulya_rrrr. "Это концерт точно в Махачкале?" - усомнился isa_hadji_gamzatov. "Аллах унизит тех, кто организовал это", - высказал мнение abasov_mukhammad.

"Неужели мусульмане ходят на такие мероприятия? Или эти все люди вышли из ислама?" – задался вопросом islam_religiyamira. "Как ее в такой юбке туда пустили", - удивилась faridarefatova.

"Могла бы ради уважения к региону, в который приехала с концертом, поменять костюм у подтанцовки", - написал eem_tata. "Когда приезжают на Кавказ, неплохо бы знать, что в ТАКОМ виде нельзя выступать!" – возмутился modnii_bazarr.

При этом некоторые пользователи заступились за певицу. "Как некрасиво высмеивать гостей!" – написала, в частности, karchigaeva_elmira.

"Я вас умоляю, оглянитесь, во что одеты наши сестры, посмотрите на поведение наших братьев, потерявших страх ко всему, посмотрите, как утопают наши города в грязи, эту грязь рассеяли мы, а не они", - призвал критиков h.ayat92. "Вы в клубы сходите ночные) Так любят обсуждать именно приезжих, со своих начните", - согласилась aika__bilalova.

"Здесь не они виноваты, а организаторы!!! Нужно предупреждать всех туристов (в том числе и артистов) быть немного культурнее. Раз они сами не знают, что стринги и шорты в виде трусов - это вообще просто некультурно, не говоря уже о том, что они все-таки в Дагестан приехали", - заступился за артистов salon_eurostyle.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.