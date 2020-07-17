Цензура чеченской музыки вызвала ироничные отзывы в соцсети

17 июля 2020, 15:47

Без одобрения Минкульта Чечни и спецкомиссии, проверяющей тексты чеченских песен, певцы в республике не допускаются на торжества, сообщил Рамзан Кадыров. Пользователи Instagram с возмущением и ироничными комментариями отреагировали на это заявление.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2019 года министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев в эфире ЧГТРК "Грозный" подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявил чиновник. Любительские песни проверяются на соответствие чеченскому менталитету, а "любители вольного пения" часто "не входят в рамки установленных норм в Чеченской Республике", пояснили авторы телесюжета.

Исполнитель песен на чеченском языке так или иначе должен быть связан с деятельностью министерства культуры республики, заявил глава региона Рамзан Кадыров на выездном совещании в селении Хой Веденского района. Кадыров также указал, что без цензуры певцы не могут быть допущены на свадьбы и торжества.

"Люди, поющие песни на чеченском языке и, при этом, не имеющие отношения к Министерству культуры ЧР, не должны быть допущены на свадьбы или другие подобные мероприятия. У нас также создана специальная комиссия, которая будет следить за текстом чеченских песен, и убирать оттуда слова, которых там не должно быть", - привело слова Кадырова ИА "Чечня сегодня" 16 июля.

Большинство пользователей чеченских пабликов в Instagram негативно высказались о представителях местного фольклора. "А можно всех певичек и певцов не допускать", - написал пользователь группы еldit_net (204 тысячи подписчиков) muslim.m.m. "Давно пора этим заняться", - поддержала dina95_73.

"Лучше б всех убрали", - прокомментировал пользователь группы сhp.chechenya (141 тысяча подписчиков) beautiful__world_95.

Часть пользователей выразили возмущение заявлением главы региона о цензуре музыки и оставили ироничные комментарии. "В душе петь можно будет? Или запрос в Минкульт отправлять нужно?" - написал пользователь группы сhp.checheny safiya_offi.

"На кухне можно продолжать петь у себя?" - прокомментировал пост с новостью пользователь группы еldit_net _ms__chesnok__. "Только через Минкульт", - ответил ему bellisimo999. "А люди не вправе сами решать, кто на их торжестве будет присутствовать?" - прокомментировала eli_magomedova.

Власти сочли самодеятельных певцов "очерняющими" чеченскую культуру

Чеченские певцы и ранее подвергались давлению из-за самодеятельного исполнения песен. Так, 8 сентября 2019 года член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что самодеятельные певцы, братья Аюб и Асхаб Вахараговы, были задержаны для "воспитательной беседы", так как нарушили запрет на исполнение песен, не одобренных властями Чечни. Аюб Вахарагов опроверг версию о задержании из-за нарушения этого запрета. Власти Чечни не запрещают самодеятельным певцам исполнять свои произведения, но против отождествления любительских песен с чеченской культурой, прокомментировали в Минкультуры республики сообщения о преследовании Вахараговых.

В июле 2019 года в телесюжете ЧГТРК "Грозный" была представлена беседа регионального министра культуры с тремя исполнителями, после которой певцы признали свою неправоту. Вызванная к министру Иман Темирбулатова рассказала, что успела без разрешения исполнить несколько песен. "Я не работница культуры, работаю в другом месте. Тех, кто делает аранжировки, как хочет, пишет музыку, хочу призвать перестать пачкать нашу культуру", - сказала она в эфире. Еще три девушки, с которыми встретился министр, пояснили, что в интернет попали записи их пения для друзей и знакомых.

Борьбу чеченских властей с самодеятельными исполнителями ранее раскритиковал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Этим молодым артистам исполнять свои песни запретили не из соображений заботы о чеченских традициях, это сделали из соображений уничтожения конкуренции. Очевидно, что эти молодые ребята стали популярны и их творчество стоит дешевле, чем творчество кадыровских артистов. Соответственно, они стали забирать рынок. И с ними решили расправиться вот таким вот образом", - сказал Тумсо Абдурахманов в ролике "В Чечне взялись за неугодных артистов", опубликованном в YouTube 15 июля 2019 года.

Отметим, что музыка повергается цензуре не только в Чечне. Так, в марте 2019 года правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением в связи с отменой концертов и вмешательством властей в концертную деятельность популярных среди молодежи групп и исполнителей в различных регионах России, в том числе и на Северном Кавказе. Правозащитники привели в пример российского исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, который отменил в сентябре 2018 года свое выступление в Махачкале, объяснив решение просьбой организаторов. Перед этим концерты в Махачкале отменил российский поп-исполнитель Егор Крид. Он получил в Instagram большое количество комментариев с угрозами и рекомендациями не приезжать в Дагестан.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".