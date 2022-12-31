Плохие условия в волгоградской больнице дали повод для критики чиновников

31 декабря 2022, 08:50

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Жительница Волгограда сняла на видео залитые водой из-за протекающего потолка помещения местной больницы. Просмотревшие это видео в соцсети волгоградцы призвали наказать чиновников, ответственных за состояние медучреждения, а в областном комитете здравоохранения заявили, что в ближайшее время в больнице начнется капитальный ремонт.

31 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Новости. Волгоград" был опубликован ролик, на кадрах которого показано помещение, в котором стоит кушетка, на видео также показан коридор. Пол комнаты и коридора залит водой, пока оператор снимает видео, вода продолжает капать на пол с потолка. Длительность ролика составляет 15 секунд.

В описании видео сказано, что действие происходит в женской консультации клинической больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда. "Мне кажется, после такого, желание рожать у женщин напрочь отбивается", – приведены в публикации слова автора видео.

На 08.35 мск эта запись в группе "Новости. Волгоград", на которую подписаны почти 47 тысяч пользователей, набрала 16 отметок с реакцией пользователей и 10 комментариев.

"Женская консультация, для тех, кто не в курсе, находится на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома. Такая история там не первый год. Течёт с коммуникаций жилого дома. По-хорошему, наказать бы управляющую компанию за такие вещи, чтобы жильцы скинулись на ремонт дома, в котором живут и на оплату штрафа", – написала Светлана Георгиевна.

"Какой-то когнитивный диссонанс, честное слово. Власти наоборот отчитываются, что медицина развивается прямо семимильными шагами, а уж местечковая – и подавно. А тут на тебе", – отметил Олег Вербин.

"Не отбиваться рожать. А комитет здравоохранения трясти прокуратуре", – написал пользователь Don-Vito Corleone.

В помещениях клинической больницы №5 в Волгограде нет протечек, заявили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области.

"Медицинское учреждение расположено на первом и цокольном этажах жилого дома. На сегодняшний день в женской консультации отсутствуют какие-либо протечки. Запланировано проведение капитального ремонта помещений учреждения. Ведётся работа по подготовке документации и разделению полномочий по капитальному ремонту общедомового имущества (частей строения и коммуникаций)", – привел 30 декабря "Блокнот Волгоград" комментарий пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 30 марта 2020 года более 250 подписантов электронной петиции выступили за увольнение руководителя районной больницы в Калаче-на-Дону после жалобы местного врача на отсутствие средств защиты от коронавируса. Больница располагает и средствами защиты для персонала, и всем необходимым для медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил в ответ главврач.

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