Жители Волгоградской области потребовали отставки главврача калачевской больницы

30 марта 2020, 15:24

Более 250 подписантов электронной петиции выступили за увольнение руководителя районной больницы в Калаче-на-Дону после жалобы местного врача на отсутствие средств защиты от коронавируса. Больница располагает и средствами защиты для персонала, и всем необходимым для медпомощи пациентам с коронавирусом, настаивает главврач.

Как сообщал "Кавказский узел", врач Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз, что в центральной районной больнице в Калаче-на-Дону почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. По ее словам, начальство отреагировало на эти жалобы угрозами. Руководство больниц предпочитает скрывать, что не готово к эпидемии, сделал вывод оппозиционер Алексей Навальный, распространивший 26 марта ролик с рассказом Татьяны Реввы о ситуации в ЦРБ.

Первый в Волгоградской области случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта, к 27 марта число зараженных возросло до четырех. Все они вернулись из-за границы. 28 марта в режиме самоизоляции из-за коронавируса в Волгоградской области на дому находились 1870 жителей, в больницах – 38 человек, 10 из которых дети. С этого же дня в регионе закрылись предприятия сферы торговли и услуг, кроме самых необходимых магазинов и аптек.

Волгоградский областной комитет здравоохранения должен досрочно расторгнуть контракт с главным врачом Калачевской ЦРБ О.Кумейко, говорится в петиции, опубликованной в ночь на 30 марта жительницей Калача-на-Дону Натальей Забродой на сайте Change.org. "Просим проверить, насколько остатки средств индивидуальной защиты на складе Калачевской ЦРБ соответствуют закупкам по Госконтрактам (с учетом их расходования), и соответствуют ли они требуемым средствам защиты при COVID-19", - говорится, в частности, в петиции.

Наталья Заброда отметила, что ее "поразило то, как молодой доктор решилась пойти против системы". По мнению автора петиции, нужно не только отправить главного врача в отставку, но и провести проверку его работы.

К 15.24 мск 30 марта петицию подписали 260 человек. Петицию предполагается направить в областной комитет здравоохранения, Минздрав России, Следственный комитет и региональную прокуратуру.

В ЦРБ и облздраве заявили, что средства защиты есть

Главврач Калачевской ЦРБ Олег Кумейко настаивает, что в больнице есть необходимые средства защиты, как и тесты на коронавирус. "ГБУЗ Калачевская ЦРБ обеспечена всем необходимым для обеспечения оказания медпомощи людям с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - заявил он в видеообращении к жителям Калачевского района. Обращение было опубликовано 27 марта на Youtube-канале муниципальной газеты "Борьба".

Средств защиты в больнице достаточно, подтвердил работающий там врач Олег Горбунов. "В Калачевской ЦРБ имеется без малого 35 тысяч масок. Есть одноразовая медицинская одежда, на 1,5 миллиона рублей. Дезрастворов и санитайзеров для обработки рук – на 1 миллион рублей. В отделении реанимации есть три аппарата искусственной вентиляции легких, все они исправны. Шесть машин скорой помощи тоже оснащены аппаратами ИВЛ. Также в ЦРБ имеются четыре аппарата ИВЛ с загадочным названием "фаза". Есть в ЦРБ и противочумный костюм. Есть еще много чего. Ознакомился я и с документами. Закупки были сделаны не в последние дни, в Калаче к вероятной проблеме готовились заблаговременно… Задача Калачевской ЦРБ – выявлять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и эвакуировать их в Волгоград, в специализированные центры. Если вдруг коронавирус придет к нам, госпиталь будет не у нас, а в Волгограде", - написал он на своей странице в Facebook 27 марта.

Глава облздрава Анатолий Себелев сообщил в ходе брифинга 27 марта, что после жалобы Татьяны Реввы в Калачевскую больницу была направлена ревизионная комиссия, которая проверила наличие средств защиты – масок, противочумных костюмом и дезинфицирующих средств. По словам Себелева, средствами защиты в ЦРБ "заставлены полкомнаты", передал корреспондент "Кавказского узла".

Глава облздрава также заявил, что в ЦРБ не два исправных аппарата искусственной вентиляции легких, как утверждает Татьяна Ревва, а девять. "При этом эта районная больница никогда не будет работать с больными коронавирусной инфекцией. Если они будут выявляться, они будут доставляться в инфекционные стационары, которые работают сейчас и которые будут дополнительно развертываться", - подчеркнул Себелев.

К 15.24 мск 30 марта на сайте облздрава не появилось реакции на петицию с требованием об отставке главврача Калачевской ЦРБ.

Жители Волгограда в середине марта жаловались на отсутствие медицинских масок в аптеках. В государственном унитарном предприятии "Волгофарм" признали, что дефицит возник в начале февраля. Горожан обеспокоило и то, что при обращении в поликлиники с высокой температурой и другими признаками инфекции не проводится проверка на заражение коронавирусом.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

В Волгоградской области, как и в других регионах юга России, объявлен режим повышенной готовности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".