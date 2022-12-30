Бахтияр Гаджиев после голодовки оставлен под наблюдением врачей в СИЗО

30 декабря 2022, 15:50

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев после окончания двухнедельной голодовки остается в медчасти СИЗО под наблюдением врачей, рассказал правозащитник Руфат Сафаров. Гаджиев ослаблен и нуждается в особом питании, указал врач Адиль Гейбулла.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря суд отказался удовлетворить жалобу на арест главы "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду, в ответ Гаджиев объявил голодовку. На восьмые сутки голодовки у Бахтияра Гаджиева усилились головокружения и снизилось давление, а на десятые - упал уровень сахара в крови. Врачи предупредили Гаджиева о риске комы, однако активист продолжил голодовку. Состояние Гаджиева на 13-е сутки голодовки ухудшилось, заявил его адвокат Фахраддин Мехтиев. 28 декабря вечером, на 14-е сутки голодовки по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов представителей общественности он прекратил голодовку. Суд 29 декабря оставил без удовлетворения ходатайство о переводе азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева, который проводил 14-дневную голодовку в заключении, под домашний арест. Защита намерена обжаловать это решение.

Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой (Аловлу) о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, и в зале не было судей, указала защита.

Апелляционная жалоба на отказ в удовлетворении ходатайства о переводе Бахтияра Гаджиева под домашний арест согласно уголовно-процессуальному законодательству должна быть подана в течение трех дней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Зибейда Садыгова.

По ее словам, если трехдневный срок истекает в выходные или праздничные дни, то крайним сроком подачи апелляции считается следующий рабочий день. С учетом того, что 31 декабря-4 января в Азербайджане не рабочие дни по случаю новогодних праздников, то защита представит апелляцию 5 января, добавила Садыгова.

Апелляционный суд должен рассмотреть апелляцию в течение трех дней, сообщила адвокат

"Мы будем настаивать на изменении меры пресечения. Необходимости содержать Гаджиева под стражей нет. Вменяемые ему преступления не представляют большой общественной опасности. Сам он известный человек в обществе, дорожащий своей репутацией и он не станет скрываться от следствия, тем более что он не считает себя виновным", - сказала Садыгова.

После прекращения голодовки Гаджиев пока остается в санчасти СИЗО под наблюдением врачей, сообщил исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

По его словам, особого лечения Гаджиеву не назначено, пока Гаджиеву рекомендовано принимать жидкую пищу."Наверное, через 1-2 дня он уже сможет принимать обычную повседневную пищу", - сказал правозащитник корреспонденту "!Кавказского узла".

Независимый врач, работающий в одной из частных клиник Баку, профессор Адиль Гейбулла, который обследовал Гаджиева 27 декабря ,выразил надежду, что голодовка не будет иметь безвозвратных последствий для его организма.

"Бахтияр Гаджиев провел голодовку две недели. Конечно, это привело к определенному ослаблению организма, хотя сильных отклонений кровяного давления и уровня сахара в крови от нормы не было. Однако мы ему ввели физраствор, витамины и это несколько стабилизировало состояние. Обычно к опасной черте человек приближается после трех недель голодовки, когда организм, переставая получать извне витамины и аминокислоты, начинает окончательно расходовать внутренние ресурсы. Организм истощается, в нем начинают нарушаться биохимические процессы. Но, благо в случае с Гаджиевым до такой стадии дело не дошло", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Гаджиев сейчас в особом поддерживающем лечении не нуждается. "В первые дни ему надо принимать жидкую пищу – бульоны, супы. Постепенно ему надо будет предоставлять продукты, насыщенные витаминами", - отметил профессор.

Представители Пенитенциарной службы Азербайджана оказались не доступны для комментарии.

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