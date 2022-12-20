Суд отказался перевести Бахтияра Гаджиева под домашний арест

20 декабря 2022, 18:58

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Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство на изменение меры пресечения в отношении активиста Бахтияра Гаджиева и переводе его под домашний арест. Проводящий шестые сутки голодовку в СИЗО Гаджиев заявил, что продолжит акцию, сообщили адвокаты. Городские власти неправомерно отказали в согласовании намеченной на 23 декабря акции в защиту Гаджиева, однако активисты намерены провести ее, рассказал правозащитник Руфат Сафаров.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря суд в Баку отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. 15 декабря апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на арест, в тот же день активист объявил голодовку. Состояние Гаджиева ухудшилось, сообщил сегодня его адвокат. Правозащитная организация "Линия защиты" подала в мэрию Баку уведомление об акции с требованием освободить Бахтияра Гаджиева и других активистов. Гаджиев подвергся в бакинском СИЗО многочасовым издевательствам, его здоровье и жизнь в опасности, заявил правозащитник Руфат Сафаров.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался диффамационный спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу). Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб ее здоровью, ударив ее бумагами по голове. Защита утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления со стороны Аловлу ударил бумагами по столу, что подтверждается и видео, предоставленным по запросу Гаджиева. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

Сегодня в Хататинском районном суде Баку было рассмотрено ходатайство на изменение меры пресечения в отношении общественного активиста Бахтияра Гаджиева и переводе его под домашний арест.



Слушания были проведены в закрытом режиме, поскольку таково требование законодательства для проведения судебных процессов, связанных с рассмотрением вопросов, касающихся меры пресечения в отношении обвиняемых. Суд не удовлетворил ходатайство, оставив Гаджиева под стражей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова. "Суд не удовлетворил ходатайство защиты и никак не обосновал свое решение", - сказала она.

По ее словам, состояние здоровья Бахтияра Гаджиева в результате голодовки, продолжающейся шестые сутки, заметно ухудшилось.

"Он только пьет воду. Однако поскольку Гаджиев периодическая рвота желчью, жидкости в его организме практически не остается. Он выглядел вялым. Мы подадим апелляцию на отказ в переводе под домашний арест, а также составим жалобу в связи с оказанным на него давлением", - отметила Гумбатова.

Тем не менее, Бахтияр Гаджиев заявил, что продолжит голодовку, пока его не освободят. Он сообщил также о том, что в СИЗО подвергся психологическому давлению, отметила адвокат.

Она также сообщила, что вопреки правилам, проводящего голодовку Гаджиева не обследуют медики."Его должны хотя бы раз в день обследовать врачи. Но этого не делается", - заметила адвокат.

Другой защитник, Зибейда Садыгова, отметила, что суд не обосновал свое решение об отклонении ходатайства. "Суд не объяснил, почему отказано в удовлетворении ходатайства. Гаджиеву вменяются преступления "не представляющие большой общественной опасности". С другой стороны, по инкриминируемым ему преступлениям – "хулиганство" и "не уважении к суду", максимальное наказание может составит 1,5 года лишения свободы. А согласно законодательству, меру пресечения в виде заключения под стражу можно избирать, если обвиняемому может грозит свыше трех лет лишения свободы", - сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров раскритиковал решение суда.

"Сегодня мы в очередной раз стали свидетелями того, как азербайджанский суд растоптал права граждан. В Азербайджане полиция, следователи, прокуроры, суды являются лишь орудием в репрессивной машине политического режима, совершающего расправу над своими оппонентами. Чтобы сказать нет это произволу и беззаконию, 23 декабря в три часа дня мы проведем протестную акцию в центре Баку – на Площади фонтанов", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он сказал, ч то правозащитники отправили уведомление об акции в городскую администрацию 19 декабря, а сегодня "Линия защиты" получила отказ в проведении акции протеста.

В городской администрации корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили отказ согласовать акцию.

"Площадь Фонтанов - это место плотного движения пешеходов. Проведение здесь собрания может создать неудобства для граждан, не участвующих в нем, и создаст сложности для обеспечения мер безопасности", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Исполнительной власти Баку.

Однако Сафаров считает отказ мэрии Баку неправомерным.

"В демократических государствах демонстрации проводятся как раз в местах плотного движения граждан, чтобы на акцию обратили внимание. Свобода собраний гарантируется Конституцией. Власти города не могут запретить митинги, они могут лишь установить ограниченное число мест, где нельзя проводить массовые собрания – и таковыми могут быть территории вокруг стратегических объектов. Площадь фонтанов не относится к таким местам. Это место, где передвигаются только пешеходы. На площади достаточно мест, чтобы обойти место акции, можно пройти и по периферийным улицам. Поэтому несмотря на отказ городских властей мы 23 декабря в три часа дня (14.00 мск) проведем демонстрацию на площади Фонтанов и скажем нет беззаконию", - сказал Сафаров.

10 активистов гражданского общества Азербайджана 20 декабря выступили с заявлением, в котором выразили глубокое беспокойство по поводу голодовки Гаджиева и его уголовного преследования.

"Бахтияр Гаджиев скорее потерпевший, чем преступник, как его представляет следствие. Он подвергался травле, похищению, давлению в полиции. Что касается эпизода в суде, где он якобы совершил хулиганские действия, из видеокадров снятых камерой суда, видно, что Бахтияр Гаджиев не причинял ущерба здоровью "потерпевшей". У общественности сложилось мнение, что арест Гаджиева является политически мотивированным. В знак протеста против этого несправедливого решения Гаджиев начал бессрочную акцию голодовки, которая ставит под угрозу его здоровье", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из подписантов заявления, юрист, глава Группы права медиа Халид Агалиев.

Авторы заявления, текст которого был направлен и корреспонденту "Кавказского узла", призывают Гаджиева прекратить голодовку, а правительство - отменить несправедливое решение, принятое в отношении него.

Заявление подписали также политолог Насими Мамедли, юристы Алескер Мамедли, журналисты Мехман Алиев, Кямран Махмудов, Сеймур Кязымов, экономисты Ровшан Агаев, Азер Мехтиев, Ильхам Гусейнли и другие.

В Хатаинском суде подтвердили информацию об отклонении ходатайства по делу Гаджиева.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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