Правозащитники призвали бакинцев вступиться за Бахтияра Гаджиева

19 декабря 2022, 16:50

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Правозащитная организация "Линия защиты" подала в мэрию Баку уведомление о планах провести акцию с требованием освободить Бахтияра Гаджиева и других активистов и призвала горожан принять участие в протесте. Защита Гаджиева попросила перевести его из-под стражи под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря суд в Баку отправил под арест главу "Института общественной политики" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду. 15 декабря апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на арест. В тот же день активист объявил голодовку с требованием освобождения. Его состояние ухудшилось, сообщил сегодня адвокат Агиль Лаидж, посетивший подзащитного в СИЗО на пятые сутки голодовки.

Оба обвинения в адрес Бахтияра Гаджиева касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался диффамационный спор между Бахтияром Гаджиевым и Ульвией Мурадовой (Аловлу). Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб ее здоровью, ударив ее бумагами по голове. Защита утверждает, что Гаджиев в ответ на оскорбления со стороны Аловлу ударил бумагами по столу, что подтверждается и видео, предоставленным по запросу Гаджиева. Действия Гаджиева по этому эпизоду необоснованно интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, поскольку инцидент произошел в перерыве заседания, когда в зале не было судей, указала защита.

"Линия защиты" призвала жителей Баку выйти на уличный протест

Правозащитная организация «Линия защиты» запланировала на 23 декабря протестную акцию в центре Баку с требованием освобождения Бахтияра Гаджиева и других политзаключенных, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор этой организации Руфат Сафаров.

"Власти Азербайджана проводят жесткую репрессивную политику. Ситуация в области прав человека становится все более невыносимой. Критиков власти арестовывают по ложным и сфабрикованным обвинениям. Люди сталкиваются с насилием из-за своих слов, идей, убеждений. Пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство поведение стали неотъемлемой частью политики властей Азербайджана. В 2022 году подвергались арестам политики, журналистов, активисты, правозащитники. Так, [неоднократно] был осужден глава "Партии граждан и развития" Али Алиев, дважды - правозащитник Ильхам Асланоглу, в тюрьмы ведущие YouTube-каналов Kim TV Абид Гафаров и Xural TV Аваз Зейналлы, и наконец, «финалом репрессивного марафона» стал арест Бахтияра Гаджиева", - заявил Сафаров.

«Линия защиты» на своей странице в Facebook* призвала граждан выйти на протест против репрессий 23 декабря в 15.00 (14.00 мск) на Площадь фонтанов в центре Баку. Организация взяла на себя ответственность за проведение акции и обратилась с уведомлением в Исполнительную власть Баку, отметил он.

В администрации Баку не удалось получить комментарии относительно запланированной протестной акции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Защита потребовала перевести Гаджиева под домашний арест

Адвокат Агиль Лаидж сегодня подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Гаджиева и переводе его под домашний арест. "Законодательство предусматривает возможность подачи ходатайства о переводе обвиняемого под домашний арест, после того, как апелляция на заключение под стражу была отклонена. Мы воспользовались этим правом", - сообщил Агиль Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Содержание Гаджиева под стражей противоречит законодательству, согласно которому обвиняемого, которому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на менее чем 3 года, не должны заключать на период следствия под арест, отметил адвокат.

"Гаджиеву по вменяемым статьям 221.1 (хулиганство) и 289.1 (неуважение к суду) может полагаться соответственно наказание на один год и на шесть месяцев. С другой стороны, эти статьи предусматривают и альтернативные виды наказания, не связанные с тюремным заключением. Помимо всего прочего, Гаджиев известный в обществе человек, дорожащий своей репутацией, и он не станет уклоняться от следствия", - сказал Лаидж, отметив, что, согласно законодательству, ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней со дня подачи.

Напомним, 18 декабря начальник пресс-службы Пенитенциарной службы Мехман Садыгов сообщил, что Бахтияр Гаджиев в связи с голодовкой был помещен в медсанчасть СИЗО и добровольно прекратил голодовку, начатую, по версии Пенитенциарной службы, 17 декабря. 19 декабря Мехман Садыгов опроверг информацию о продолжении голодовки Гаджиева. "Он проводил голодовку всего один день, потом добровольно прекратил", - заявил представитель Пенитенциарной службы.

Бахтияр Гаджиев критиковал МВД и руководство ведомства, рассказал ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов. "Его подвергали травле в социальных сетях, и Гаджиев отмечал, что это делается с ведома МВД, поскольку его жалобы не расследовались. В полиции его предупреждали, что, если он не перестанет критиковать эту структуру, его ожидает более жестокое наказание. И вот эти угрозы привели в действие", - сказал он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.